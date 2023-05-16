PDFStorm Desktop — бесплатная программа для просмотра и редактирования PDF-документов. Умеет искать текст, печатать, листать страницы, ставить штампы и подписи.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

возможности программы PDFStorm Desktop

Данное ПО выполняет все свои задачи локально, без загрузки данных на сторонние серверы, что гарантирует полную конфиденциальность обрабатываемых документов. Для сжатия, конвертации и прочих операций программа перенаправит пользователя на официальный сайт с уже открытым онлайн-инструментом. PDFStorm Desktop не требует регистрации, не оставляет водяных знаков и не ограничивает количество операций в день. Это отличный выбор для повседневной работы с PDF-файлами. Вот основные функции и возможности PDFStorm Desktop: