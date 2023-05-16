PDFStorm Desktop — бесплатная программа для просмотра и редактирования PDF-документов. Умеет искать текст, печатать, листать страницы, ставить штампы и подписи.
Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
возможности программы PDFStorm Desktop
Данное ПО выполняет все свои задачи локально, без загрузки данных на сторонние серверы, что гарантирует полную конфиденциальность обрабатываемых документов. Для сжатия, конвертации и прочих операций программа перенаправит пользователя на официальный сайт с уже открытым онлайн-инструментом. PDFStorm Desktop не требует регистрации, не оставляет водяных знаков и не ограничивает количество операций в день. Это отличный выбор для повседневной работы с PDF-файлами. Вот основные функции и возможности PDFStorm Desktop:
- Простой просмотр и навигация по многостраничным документам. PDFStorm Desktop предоставляет чистый и ненавязчивый интерфейс для чтения PDF-файлов. Страницы можно листать по одной или пролистывать непрерывно, увеличивать и уменьшать масштаб для комфортного чтения. Встроенная панель навигации позволяет быстро переходить к нужной странице, что удобно при работе с объемными документами или отчетами.
- Поиск по тексту в открытом документе. Быстрый и точный поиск позволяет находить любые слова или фразы в содержании PDF-файла. Программа подсвечивает все найденные совпадения на странице и показывает их общее количество. Это облегчает навигацию по длинным текстам и помогает быстро находить нужную информацию без отдельного просмотра каждой страницы.
- Печать документов с настройками страниц. Из программы можно напрямую отправить документ на печать, выбрав принтер, количество копий, диапазон страниц и другие стандартные параметры. Это удобно для быстрого вывода на бумагу важных контрактов, инструкций или заполненных форм без необходимости открывать документ в другой программе.
- Установка штампов и подписей на готовые PDF-файлы. Эта уникальная функция позволяет накладывать на любой PDF-документ изображение штампа, печати или подписи, заранее подготовленное в виде PNG или JPEG. После сканирования или создания подписи в графическом редакторе ее можно одним кликом поставить на документ, регулируя размер и положение. Это идеальное решение для быстрого заверения договоров, актов и отчетов без распечатки и сканирования.