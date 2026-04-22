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PDF24 Creator

PDF24 Creator

Программа для открытия, редактирования и создания PDF-документов

3,0 (24)
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Актуальная версия 11.30.1
Скачать 422 MB
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История изменений

Версия 11.30.1

  • Исправлены ошибки конвертации документов с кириллическими именами файлов.
  • Улучшена работа OCR: распознавание рукописного текста стало точнее.
  • Добавлены новые шаблоны для быстрого создания форм и анкет.
  • Обновлены переводы интерфейса и улучшена совместимость с последними обновлениями Windows.

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Оценки программы

3,0

24 оценки Оценок пока нет

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