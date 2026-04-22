PDF24 Creator — мощный инструмент для работы с электронными документами в формате PDF. Программа позволяет не только открывать PDF-файлы для чтения, но и выполнять над ними ряд операций — редактирование, конвертация в другие форматы и т.д. Однако главное предназначение приложения PDF24 Creator — это создание PDF-документов.

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Создание документов в PDF24 Creator

Программа PDF24 Creator предоставляет многофункциональный и одновременно простой в использовании инструментарий для конструирования PDF-файлов. Для создания электронных документов в PDF-формате достаточно выполнить следующие действия:

Импортировать в программу исходные файлы для будущего PDF-документа.

Расположить постранично импортированные данные внутри документа.

Сохранить документ.

В качестве исходных данных для PDF-документа могут использоваться самые различные источники:

Электронные документы других форматов (программа PDF24 Creator работает с множеством существующих форматов, включая Microsoft Word и Excel).

Графические мультимедиа-файлы. Это могут быть фотографии или любые картинки, скачанные в интернете.

Данные, полученные со сканеров. Если в распоряжении пользователя имеется сканер, программу PDF24 Creator можно будет настроить таким образом, что она будет самостоятельно перехватывать сканируемые документы и автоматически помещать их для добавления в будущий PDF-файл. Эта же функция работает и с цифровыми камерами, подключенными к компьютеру и поддерживающими TWAIN-интерфейс.

Страницы веб-сайтов, отправляемые из браузеров на печать (в настройках печати браузера достаточно выбрать виртуальный принтер «PDF24 PDF», после чего распечатываемые страницы будут перехвачены программой PDF24 Creator и импортированы в создаваемый документ). Вообще, программа способна перехватывать любые данные из любых приложений, обладающих функцией отправки содержимого на печать.

Скриншоты, полученные с монитора целиком либо конкретного окна запущенной на компьютере программы. В PDF24 Creator имеется функция захвата изображения с монитора, окна или даже выделенной пользователем области экрана.

И другие.

Дополнительные функции PDF24 Creator

Среди дополнительных функций и возможностей PDF24 Creator следует отметить:

Наличие множества тонких настроек при сохранении файлов в PDF-формате — изменение разрешения, выполнение сжатия, шифрование паролем, возможность добавления водяных знаков, подписей, файлов-вложений и многое другое.

Конвертация любых поддерживаемых программой мультимедиа-файлов в PDF-документ, в т.ч. и многостраничный.

Объединение нескольких PDF-документов в один.

Извлечение текста и/или графического содержимого из PDF-документов.

Отправка созданных/открытых документов по электронной почте или по факсу (используются сервис отправки факсимильных сообщений на официальном сайте разработчиков PDF24 Creator) и другие функции.

Программа PDF24 Creator работает в системах Windows всех версий (начиная с XP) разрядностью 32 и 64 бит. Интерфейс приложения выполнен на русском языке.