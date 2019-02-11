SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги PDF Commander

В данном списке представлены программы для замены PDF Commander. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на PDF Commander, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

WinScan2PDF
WinScan2PDF

Версия 9.79

Программа для конвертирования сканов в PDF

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
PDF-XChange Editor
PDF-XChange Editor

Версия 11.1.0.0

Программа для просмотра и редактирования PDF-документов

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (6)
pdfFactory
pdfFactory

Версия 9.35

Программа для создания и редактирования PDF-документов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (10)
PDFsam
PDFsam

Версия 6.0.6

Программа для редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
PDF24 Creator
PDF24 Creator

Версия 11.30.1

Программа для открытия, редактирования и создания PDF-документов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (24)
PDF Compressor
PDF Compressor

Версия 5

Программа для сжатия PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
CutePDF Professional
CutePDF Professional

Версия 4.0.1.4

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDFCreator
PDFCreator

Версия 5.1.1

Конвертер в PDF

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PDFChef
PDFChef

Версия 22.2.0

Программа для открытия, создания и редактирования PDF

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PDF Studio
PDF Studio

Версия 2018.3.1

Программа для редактирования PDF-документов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PDF Editor
PDF Editor

Версия 5.5

Программа для редактирования PDF-документов

Оценок пока нет
PDF-to-Word
PDF-to-Word

Версия 4.1.5

Программа для конвертации PDF-документов в Word (DOC).

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)