PDF Architect — программа для открытия (чтения), создания, редактирования и конвертации PDF-документов всех существующих спецификаций/версий. Это условно-бесплатное программное обеспечение. Доступная для бесплатного использования версия имеет функциональные ограничения.

Программа PDF Architect подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8/8.1 и 10. Интерфейс переведен на русский язык.

Программа PDF Architect

Программа PDF Architect предоставляет пользователю все необходимые инструменты для просмотра, создания и редактирования PDF-документов.

Создание PDF-документов

Создание PDF-файлов в данном приложении можно осуществить несколькими способами:

Вручную, т.е. создание чистого PDF-документа и последующее его наполнение нужным контентом.

Создание PDF-файлов из электронных документов и изображений широкого (более 300) спектра форматов (они же могут использоваться в качестве дополнительного контента при создании PDF-документов вручную).

Создание PDF-файлов на основе сканов, поступающих в программу напрямую со сканеров или МФУ. Также возможно в качестве источника сканов использовать подключенную к компьютеру веб-камеру.

Кроме того, при установке программы PDF Architect на компьютер дополнительно устанавливается виртуальный принтер, позволяющий выполнять печать в PDF-файл любых электронных документов, изображений, веб-страниц из браузера и любого другого печатаемого контента. По сути, виртуальный принтер производит операцию конвертации печатаемых файлов в формат PDF.

Инструменты редактирования

Программа PDF Architect обладает всеми необходимыми инструментами для редактирования PDF-документов (они же используются и для их создания):

Ввод, редактирование и оформление (цвета, шрифты, размер и т.д.) текста, добавление колонтитулов, гиперссылок и изображений.

Полный набор функций для работы со страницами PDF-документов: вырезание, удаление, перемещение, копирование и вставка в любом месте, изменение размеров, разворот, настройка границ и отступов, добавление в качестве новых страниц других PDF-файлов или электронных документов.

Добавление форматированных текстовых комментариев и аннотаций, проставление штампов (в т.ч. при использовании в их качестве изображений), водяных знаков и добавление настраиваемых графических элементов (линии, стрелки, геометрические фигуры и т.д.).

Добавление всех разновидностей интерактивных PDF-форм: кнопки, редактируемые/нередактируемые текстовые поля, чекбоксы и радиокнопки, статичные и выпадающие списки. PDF Architect позволяет создавать заполняемые PDF-документы с функцией отправки введенных данных на удаленный сервер.

Защита PDF-документов

Редактор PDF Architect предоставляет следующие инструменты для защиты PDF-документов:

Шифрование документа (AES 256-bit) при помощи парольной фразы.

Защита документов электронными сертификатами/подписями.

Возможность блокирования некоторых действий над документом третьими лицами: редактирование или копирование контента, распечатка и др.

Встроенная функция распознавания текста

Пользователи PDF Architect могут наполнять создаваемые/редактируемые документы текстом, полученным в результате применения функции распознавания (OCR) к сканам или фотографиям. Программой поддерживается многие языки, включая русский. Функция распознавания может применяться, как ко всему скану/изображению, так и к выделенной пользователем области.

Конвертирование PDF-документов

Редактор PDF Architect позволяет не только конвертировать различные типы файлов в PDF-формат и извлекать из них контент для наполнения создаваемых документов, но и выполнять конвертацию PDF в другие форматы:

Текстовые файлы: Microsoft Word (DOC или DOCX), RTF и обычные текстовые документы (TXT).

Табличные файлы для открытия в Microsoft Excel и аналогичных программах (XLS или XLSX).

HTML-документы (только текст).

Презентации для открытия Power Point и аналогичных программах (PPT, PPTX).

А также изображения формата PNG, JPEG, GIF и TIF (отдельный файл для каждой отдельной страницы PDF-документа).

Кроме того, в PDF Architect предусмотрена функция сжатия PDF-документов с целью уменьшения занимаемого ими дискового пространства.

Пакетная обработка PDF-документов

В редакторе PDF Architect предусмотрен мощный инструмент для пакетной (групповой) обработки PDF-документов, который позволяет в автоматическом режиме применять к файлам следующие инструменты и функции:

Создание множества отдельных PDF-документов из файлов других форматов с последующим их сохранением в указанном месте.

Конвертация файлов в PDF и в обратном направлении.

Обрезка страниц PDF.

Добавление водяных знаков, колонтитулов, нумерации Бейтса.

Распознавание текста.

Установка пароля (шифрование) и настройка прав доступа.

Сжатие документов.

Удаление страниц, водяных знаков, колонтитулов и нумерации Бейтса из PDF-файлов.

В бесплатной редакции PDF Architect возможно только открытие PDF-документов, их создание из файлов формата DOC/DOCX, XLS/XLSX и PPT/PPTX, а также применение ограниченного числа функций редактирования страниц: разворот, перемещение, удаление и обрезка.