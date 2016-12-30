SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги OnlyOffice

В данном списке представлены программы для замены OnlyOffice. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на OnlyOffice, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
LibreWolf
LibreWolf

Версия 158.0

Браузер с повышенными мерами защиты конфиденциальных данных пользователя

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Р7-Офис
Р7-Офис

Версия 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (33)
WPS Office
WPS Office

Версия 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)