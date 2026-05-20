OnlyOffice – браузерный офисный пакет, многофункциональное решение для управления документами и проектными работами. Пользователь может распланировать задачи поэтапно, организовать корпоративный или персональный доступ для взаимодействия в команде.

Особенности платформы

OnlyOffice – условно бесплатное решение для малого и среднего бизнеса, упрощающее управление внутренними процессами. В базовый пакет входит:

Возможность управлять документами.

Онлайн-редактор с поддержкой основных форматов: Word, Excel и Powerpoint.

Проектное сотрудничество.

Построение диаграмм.

CRM-система.

Сервис почтовой службы.

Также предусмотрены интегрированные социальные инструменты – для блоков и форумов. Можно настроить взаимодействие внутри коллектива через корпоративную сеть для упрощенного обмена сообщениями.

OnlyOffice создан российской компанией «Новые коммуникационные технологии». Программа распространяется с открытым исходным кодом – разработчики могут изменять или дополнять проект, адаптируя его под собственные нужды. Также у проекта есть SaaS-платформа на заграничных серверах.

Работа с OnlyOffice

После запуска программы перед пользователем открывается приветственное меню и предложение создать облако. Это уникальная функция, позволяющая сохранять файлы на серверах: это гарантирует большую безопасность документов и позволяет управлять ими без ограничений.

Чтобы работать с облаком нужно нажать на «Создать облако ONLYOFFICE». При создании профиля нужно заполнить основную информацию:

Имя и фамилию.

Адрес электронной почты.

Номер телефона.

Название компании.

Имя аккаунта.

Пароль.

Дополнительно можно подписаться на новостную рассылку от разработчиков, чтобы получать информацию о вышедших обновлениях и доработанном функционале.

В созданном рабочем пространстве можно управлять документами, создавать комнаты для команд, использовать архив. Также предусмотрена возможность добавления нескольких аккаунтов.

Если вернуться к стандартному рабочему пространству, то интерфейс программы напоминает Word. Аналогичные панели и элементы управления – чтобы пользователь не путался и интуитивно понимал, как выполнить ту или иную задачу. Например, чтобы создать новый текстовый документ нужно нажать на раздел «Документ» .

На экране откроется привычное поле для ввода текста из Word. Доступны все основные разделы, как и в офисном пакете от Microsoft. Из основных функций:

Использование шаблонов форматирования.

Основные элементы: списки, абзацы, шрифт, выделение и другое.

Можно выделить два раздела, которые отличаются от Word. Первый – это «Защита». В нем можно зашифровать запись, использовать другие защитные средства или добавить цифровую подпись. Полезный инструмент для документооборота внутри предприятия.

Другой раздел – «Плагины». В нем можно добавлять расширения для редактирования текста, переводчики, почтовые сервисы, элементы для работы с кодом, интеграцию видео с YouTube.

Аналогичная ситуация и с другими элементами – таблицами и презентациями. Функционал рабочего поля сделан по аналогу с западным офисным пакетом. Есть основные возможности. Причем они реализованы неплохо, учитывая бесплатный доступ и открытый исходный код.