SoftSalad СОФТСАЛАТ
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OnlyOffice

OnlyOffice

Браузерный офисный пакет

4,0 (3)
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Актуальная версия 10.0.0
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История изменений

Версия 10.0.0

  • Добавлена поддержка элемента диаграммы Data Table с настройкой текстовых и графических параметров.
  • Обновлён дизайн магазина плагинов: слева появился список категорий.
  • Добавлено преобразование SVG-изображений в фигуры.
  • Добавлена кнопка Download на верхнюю панель.
  • В Document Editor добавлено окно настроек горизонтальной линии.
  • Добавлено обрезание текста по строкам в абзаце при точном межстрочном интервале.
  • Добавлена поддержка параметра keepNext для таблиц, а также для абзацев и таблиц внутри блоков содержимого.
  • Улучшена поддержка графических уравнений и других встроенных объектов в тексте справа налево (RTL).
  • Добавлена настройка, которая не позволяет строке таблицы разрываться между страницами.
  • В меню Paste Special добавлены пункты для продолжения списка или перезапуска нумерации.
  • Добавлен переход к курсору другого пользователя и возможность следовать за ним при совместном редактировании.
  • В Spreadsheet Editor добавлена подсветка диапазона в строке формулы.
  • Добавлено сохранение в формат XLS.
  • Добавлено создание диаграмм по несмежным диапазонам данных.
  • Добавлена настройка для включения и отключения AutoComplete для значений ячеек.
  • Добавлены подсказки для констант в аргументах функций, включая AGGREGATE.
  • Добавлена анимированная рамка выделения после копирования или вырезания.
  • Добавлена поддержка фона листа при открытии и сохранении файлов.
  • Улучшена работа массивных формул, которые ссылаются на целые столбцы или строки: вычисления стали быстрее и требуют меньше памяти.
  • Расширена работа со скрытыми строками и столбцами, включая возможность показать скрытые крайние строки и столбцы через контекстное меню.
  • В Presentation Editor расширены настройки печати: добавлены режимы печати заметок, раздаточных материалов и структуры, а также печать скрытых слайдов, фона и рамки слайда, комментариев, номеров слайдов на раздаточных материалах и подгонка под размер страницы.
  • Добавлены режимы просмотра Outline, Notes, Handout Master и Notes Master.
  • Добавлен режим Reading View.
  • В меню File добавлены кнопки Animated и Video для экспорта презентации с выбором диапазона слайдов, разрешения, длительности показа и формата.
  • Для каждого типа перехода задана отдельная длительность по умолчанию.
  • В Forms добавлена возможность сохранять подпись в поле подписи и использовать её снова из списка сохранённых подписей.
  • Добавлена настройка включения и отключения проверки орфографии при заполнении конкретной формы.
  • В PDF Editor добавлено удаление аннотаций в области Redact.
  • Добавлена возможность удалять метаданные документа через Redact.
  • Добавлена панель настроек аннотаций.
  • Добавлена возможность вставлять подпись в документ через вкладку Comment.
  • Панель Comments теперь показывает все аннотации с указанием их типа.
  • Добавлено редактирование действий PDF-формы через Advanced Settings в панели настроек формы.
  • Добавлено создание и заполнение форм по ролям, а также сбор данных из заполненных форм.
  • В режиме Edit Text добавлено распознавание таблиц с видимыми границами.
  • В режиме Edit PDF в вкладке Forms добавлено поле подписи.
  • В правую панель настроек формы добавлены параметры видимости полей.
  • Добавлена поддержка формата OFD: файлы можно открывать для просмотра и конвертировать в другие форматы так же, как XPS.
  • Исправлена XSS-уязвимость в гиперссылках в DOCX-документах.
  • Исправлены уязвимости CVE-2022-3602 и CVE-2022-3786 в OpenSSL в Docker-образе.
  • Исправлена уязвимость CVE-2022-23308 при конвертации документов.
  • Исправлен обход macro sandbox.
  • Исправлена некорректная запись в память при конвертации XLS в XLSX.
  • Исправлена XSS-уязвимость в поле Name при создании AI assistant.
  • Исправлен обход авторизации при печати PDF.
  • Исправлено падение конвертера при обработке циклических цепочек наследования стилей в DOCX.
  • Исправлено переполнение стека при чтении OLE-данных во время конвертации документов старых форматов.
  • Исправлено переполнение буфера в куче при рендеринге масок изображений в PDF.
  • Исправлен обход macro sandbox с доступом к cookies.
  • Исправлен доступ к файлам ОС через метод native.GetFileBinary в Document Builder API.
  • Исправлена возможность использовать токен редактора для доступа к Document Builder.
  • Исправлена SSRF-уязвимость в endpoint /ai-proxy.
  • Исправлено чтение за пределами массива при конвертации DOC в DOCX.
  • Исправлено чтение за пределами массива при обработке метафайлов PPT, которое приводило к раскрытию памяти в итоговом PPTX.
  • Исправлено чтение за пределами массива при разборе форматирования символов в DOC-файлах.
  • Исправлено чтение за пределами массива при разборе piece table в DOC-файлах.
  • Исправлено выполнение встроенного JavaScript в PDF-документах.
  • Исправлена SSRF-уязвимость в WOPI endpoints.
  • Исправлено двойное освобождение памяти при конвертации некоторых DOCX-файлов.
  • Исправлено чтение за пределами массива при разборе таблицы шрифтов в DOC-файлах.
  • Исправлена запись за пределы буфера в куче, вызванная переполнением при конвертации документов.
  • Исправлена XSS-уязвимость в окне аргументов функций в Spreadsheet Editor.
  • Исправлено выполнение вредоносного JavaScript, добавленного в действия PDF-файла.
  • Исправлена уязвимость path traversal при обработке HML-файлов.
  • Исправлена возможность произвольной записи файлов при распаковке архивов во время конвертации.
  • Исправлено чтение локальных файлов при конвертации EPUB.
  • Исправлена возможность создания файла runtime.json через запрос Document Builder.
  • Исправлена XSS-уязвимость в Document Editor через имя шрифта или стиля в панели Review.
  • Исправлена отражённая XSS-уязвимость на странице /baseurl.
  • Исправлена выдача токена для анонимного WOPI convert-and-edit запроса, который принимался Document Builder API.
  • Исправлено чтение за пределами массива при конвертации XLS в XLSX.
  • Исправлена возможность указать произвольный путь в файловой системе в настройках логирования через runtime.json.
  • Исправлен захват co-editing session при работе через WOPI.
  • Исправлена уязвимость path traversal в template handler для создания новых файлов через WOPI, которая приводила к раскрытию конфигурации сервера.
  • Исправлены уязвимости в Docker-образе DocumentServer.
  • Исправлено переполнение буфера при обработке шрифтов в XPS-файлах.
  • Исправлена XSS-уязвимость в HTML plugin при вставке в документ.
  • Исправлена аутентификация tenant'ов без настроенного secret в многопользовательском режиме.
  • Исправлено чтение за пределами массива при обработке EMF+ bitmap, что приводило к раскрытию памяти.
  • Исправлено чтение за пределами массива при обработке гиперссылок в XLS, что приводило к раскрытию памяти.
  • Исправлено чтение за пределами массива при рендеринге WMF, что приводило к раскрытию памяти в итоговом документе.
  • Исправлено повышение привилегий через скрипт documentserver-flush-cache.
  • Обновлён дизайн стартовой страницы сервера.
  • В коммерческой версии Admin Panel теперь запускается вместе с сервером по умолчанию; в Community-версии Admin Panel нет.
  • Создание первого администратора перенесено из веб-интерфейса в утилиту командной строки documentserver-admin; добавлен фиксированный логин администратора.
  • Добавлены блоки для просмотра JWT secret в Admin Panel, а также кнопки для открытия, запуска и остановки тестового примера.
  • Добавлены endpoints для прямой загрузки файла: POST /converter/from-file и POST /docbuilder/from-file.
  • Добавлен параметр aiSettings.enable для отключения AI. Если он равен false, AI Tools не попадает в /plugins.json, а запросы к /ai-proxy отклоняются.
  • Формы, сохранённые как обычный PDF, теперь подписываются при отправке (Submit).
  • JWT теперь включён по умолчанию в default.json.
  • Удалён отдельный скрипт changes2forgotten: изменения возвращаются в forgotten при остановке сервера.
  • Добавлены параметры services.CoAuthoring.server.docbuilderEnable и services.CoAuthoring.server.convertServiceEnable для отключения публичных API Document Builder и converter.
  • Добавлен метрик coauth.connections с тегами mode и replica.
  • Добавлена проверка целостности скачанных файлов при наличии соответствующих заголовков от интегратора.
  • Изменено поведение /converter, /docbuilder и /command: они больше не принимают token из конфигурации редактора. В token добавлено поле operation, которое необязательно для этих запросов и обязательно для /converter/from-file и /docbuilder/from-file.
  • Изменено поведение ipfilter: для WOPI теперь обязательны правила, и allow: * уже недостаточно — хост нужно указывать явно.
  • Изменено поведение: через runtime.json теперь можно менять только уровень логирования log4js.
  • Изменён стандартный порт ONLYOFFICE Docs для DEB- и RPM-установок: теперь 8083 вместо 80.
  • Команда установки Docker теперь работает и на amd64, и на arm64 без дополнительных параметров.
  • Добавлен параметр editorConfig.customization.ai.disabled для отключения AI Tools.
  • Удалена поддержка устаревших параметров editorConfig.customization: reviewDisplay, trackChanges и showReviewChanges.
  • В мобильной версии добавлено сохранение копии файла (Save a copy), в том числе через WOPI.
  • Полностью переработан интерфейс чата: вкладка AI переименована в AI Tools, а Chatbot — в AI Chat; элементы вкладки сгруппированы в Quick Actions и AI Assistants.
  • Добавлена поддержка editor tools.
  • Добавлен контекст документа во все редакторы: AI assistant теперь может выполнять любые действия, доступные в интерфейсе редактора.
  • Обновлены шаблоны подсказок.
  • В Document Editor и Form Editor добавлена возможность создавать Quick Actions и выбирать модель для AI assistants.
  • Добавлена поддержка внутренних ссылок в AI plugin: при ответе на вопросы по документам и таблицам помощник делает ссылки на места в документе кликабельными.
  • Улучшен инструмент переписывания текста в AI plugin в Document Editor: поддерживается любой выделенный текст, в том числе внутри таблиц, при сохранении форматирования и положения встроенных объектов.
  • Упрощён вызов методов редактора из плагинов: добавлен глобальный объект Editor, методы которого возвращают Promise.
  • Добавлен метод Editor.RunMacro для выполнения кода API редактора с передачей аргументов и получением результата через await.
  • Добавлен класс ApiShadow для работы с тенями.
  • Добавлены методы для настройки стрелок линий.
  • Добавлены методы для настройки текста на подписях диаграмм.
  • Добавлен класс ApiTextRange для Presentation, Spreadsheet и PDF редакторов.
  • Добавлены методы для работы с водяными знаками в Document Editor.
  • Добавлены класс ApiWatermarkSettings и связанные методы.
  • Добавлены классы для работы с оглавлением и списком рисунков в Document Editor.
  • Добавлены методы для работы с таблицами в Document Editor.
  • Добавлен класс ApiDropCap для работы с буквицей в Document Editor.
  • Добавлена поддержка поиска с регулярными выражениями в ApiDocument.Search.
  • Добавлен метод выбора текущего предложения в Document Editor.
  • Добавлена возможность задавать стиль по имени и удалять стиль или нумерацию через значение null в методах SetStyle, SetNumbering и SetNumPr.
  • Добавлен параметр comparisonPr в Api.CompareDocuments и Api.MergeDocuments для настройки сравнения и объединения документов, включая типы отслеживаемых изменений и автора изменений.
  • Добавлены класс ApiHyperlink и методы для работы с гиперссылками в Spreadsheet Editor.
  • Добавлены классы ApiPageSetup, ApiPage, ApiHeaderFooter для работы с настройками страницы и колонтитулами в Spreadsheet Editor.
  • Добавлена поддержка подстановочных знаков и регулярных выражений в ApiRange.Find и ApiRange.Replace.
  • Добавлена поддержка от 2 до 30 диапазонов в Api.Intersect.
  • Метод ApiRange.SetValue теперь сдвигает относительные ссылки в формуле для многоклеточного диапазона и возвращает false, если значение не записано.
  • Метод ApiRange.GetFormula теперь возвращает массив формул для нескольких ячеек.
  • Добавлены новые методы в Spreadsheet Editor.
  • Добавлены методы для работы со свойством StopIfTrue правил условного форматирования.
  • Добавлены методы для группировки и разгруппировки объектов в Spreadsheet Editor.
  • Удалён собственный класс ApiColor Spreadsheet Editor: теперь используется общий ApiColor. Метод ApiColor.GetRGB теперь возвращает объект {r, g, b} вместо числа.
  • Добавлены методы для работы с презентациями.
  • Добавлены методы для обхода структуры презентации.
  • Добавлены методы для работы с таблицами в Presentation Editor.
  • Добавлены методы плагинов для Presentation Editor.
  • Добавлен метод плагина SearchNext для PDF Editor.
  • Добавлен метод получения выделения на странице PDF.
  • Добавлены класс ApiSignatureField и методы для работы с полями подписи в PDF API.
  • Добавлены класс ApiActionCollection и методы для получения, добавления, замены и удаления действий элементов PDF-формы.
  • Добавлены классы и методы для действий PDF-формы.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 9.4.0
    • Добавлен хорватский перевод интерфейса.
    • Настройки диаграмм перенесены из правой панели в отдельную вкладку Chart design.
    • В редактор документов добавлено вставление горизонтальной линии.
    • В таблицах добавлена поддержка тёмного режима листа.
    • В презентациях добавлены новые темы оформления и переходы между слайдами.
    • Исправлены уязвимости при конвертации XLS, обработке WOPI, генерации GUID, макросах и PDF-файлах со встроенными шрифтами.
    • Снято ограничение на 20 одновременно открытых документов.

Оценки программы

4,0

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