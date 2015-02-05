SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Office 365

В данном списке представлены программы для замены Office 365. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Office 365, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
OnlyOffice
OnlyOffice

Версия 10.0.0

Браузерный офисный пакет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Google Drive
Google Drive

Версия 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
Р7-Офис
Р7-Офис

Версия 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (33)
WPS Office
WPS Office

Версия 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Dia
Dia

Версия 0.97.2

Программа для построения диаграмм и блок-схем

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Internxt
Internxt

Версия 1.9.9

Сервис облачного хранения файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Atlantis Word Processor
Atlantis Word Processor

Версия 3.3.2

Программа для редактирования документов RTF, DOC, DOCX, COD и TXT

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Corel WordPerfect Office X7
Corel WordPerfect Office X7

Версия 1.0

Офисные приложения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Office

Версия 1

Пакет офисных программ

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Microsoft Excel
Microsoft Excel

Версия 2016

Редактор таблиц, диаграмм и формул

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