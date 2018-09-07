В данном списке представлены программы для замены NAPS2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NAPS2, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены NAPS2.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NAPS2, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены NAPS2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NAPS2, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 26.002.22031
Программа для чтения и редактирования PDF-файлов
Версия 9.79
Программа для конвертирования сканов в PDF
Версия 1.2.5.0
Программа для сканирования документов
Версия 3.19
Программа для сканирования
Версия 17.4.162
Программа для распознавания текста
Версия 1.1.0
Программа для распознавания текста
Версия 14
Сканирование и распознавание документов