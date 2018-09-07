SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NAPS2

В данном списке представлены программы для замены NAPS2. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NAPS2, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
WinScan2PDF
WinScan2PDF

Версия 9.79

Программа для конвертирования сканов в PDF

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
Doc Scan: Scan to PDF
Doc Scan: Scan to PDF

Версия 1.2.5.0

Программа для сканирования документов

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Scanitto Pro
Scanitto Pro

Версия 3.19

Программа для сканирования

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Readiris Pro
Readiris Pro

Версия 17.4.162

Программа для распознавания текста

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
CuneiForm
CuneiForm

Версия 1.1.0

Программа для распознавания текста

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (7)
ABBYY FineReader
ABBYY FineReader

Версия 14

Сканирование и распознавание документов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (23)