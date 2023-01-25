NAPS2 — программа для распознавания текста в электронных документах, изображениях, сканах и метафайлах для ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64-бит). Приложение очень простое в управлении, поддерживает множество языков распознавания, а также не требует приобретение платной версии, т.к. это бесплатный софт с открытым исходным кодом.

Как пользоваться NAPS2?

По функциональности программа NAPS2 может сравниться со многими платными аналогами. Используемые приложением алгоритмы распознавания позволяют достаточно быстро трансформировать графические изображения или электронные документы, состоящие из изображений, в один из текстовых форматов файлов, даже при условии низкого качества исходного документа.

Многие параметры работы подобных алгоритмов в NAPS2 настраиваются автоматически перед запуском процесса распознавания, т.е. пользователю не требуется выполнять никаких манипуляций с настройками.

Простота управления приложением и эффективность его работы обусловлены следующим:

Программа NAPS2 способна самостоятельно получать изображения для распознавания напрямую со сканера. Пользователь может выбрать подходящий драйвер (WIA или TWAIN), который будет использоваться приложением для получения сканов с оборудования. Также предусмотрена возможность настройки параметров сканирования прямо из меню программы.

В качестве исходных данных в программу могут быть добавлены внешние файлы. Поддерживаются различные форматы изображений, электронные документы формата PDF, а также метафайлы EMF и файлы метаданных EXIF.

Возможность пакетного распознавания файлов. Пользователь может добавлять в программу одновременно несколько файлов поддерживаемых форматов. В дальнейшем их можно сохранить в один единственный или несколько отдельных PDF-документов.

Создание PDF-документов. Одно из предназначений функции пакетного преобразования — создание PDF-файлов. Пользователь может добавить в него файлы различного формата. Если включить функцию сохранения PDF с копируемым текстом, все графические символы во всех исходных данных будет автоматически распознаны и добавлены в документ в виде текста.

Инструменты по работе с изображениями. В качестве дополнительного инструментария в приложении NAPS2 предусмотрен встроенный графический редактор, позволяющий выполнять над изображением различные операции (обрезка, поворот, настройка яркости и многое другое).

Конвертирование изображений. Программа NAPS2 способна преобразовывать изображения (в т.ч. и пакетно) из одного формата в другой.

Интерфейс программы поддерживает русский язык.

Отдельно следует отметить поддержку NAPS2 множества языков распознавания. Примечательно, что первоначально в программу не добавлен ни один язык. При первом запуске функции распознавания (или в любой другой момент) пользователю предстоит выбрать соответствующий язык. Приложение самостоятельно скачает и установит языковый пакет, после чего приступит к выполнению задачи. Языковый пакет скачивается только один раз, но может обновляться по мере использования программы.

Как объединить PDF в программе NAPS2?

Функционал программы NAPS2 позволяет объединять несколько PDF-документов в единый файл с последующим его сохранением на компьютере:

Нажмите кнопку "Импорт" в верхней части окна программы. Выберите PDF-файлы, которые следует объединить (можно выбрать поочередно либо несколько одновременно). Обычно при первой попытке импорта PDF-документов программа NAPS2 отображает сообщение: "Для импорта этого PDF файла необходим доп. компонент. Загрузить его сейчас?". Нажмите "Да". Программа автоматически скачает и установит необходимые ей компоненты. По завершению установки выбранные PDF-документы постранично отобразятся в основном окне программы. Теперь можно сохранить все открытые страницы всех добавленных PDF-документов в единый файл, кликнув по кнопке "Сохранить PDF".

При необходимости можно предварительно настроить параметры сохранения PDF-файла, для чего следует кликнуть по элементу "Настройки PDF" (отобразится, если нажать по стрелочке у кнопки "Сохранить PDF").

Где и как создать профиль сканирования в NAPS2?

Для быстрого переключения между параметрами сканирования (равно как и между устройствами сканирования) документов в программе NAPS2 предусмотрена возможность создания "Профилей сканирования":

В верхней части окна программы нажмите кнопку "Профили", затем кликните по элементу "Новый" в отобразившемся окне. Откроется новое окно. Задайте имя вновь создаваемому профилю. Выберите тип драйвера, используемый вашим сканирующим оборудованием — WIA или TWIAN. Нажмите кнопку "Выбор сканера" и укажите сканирующее устройство, которое будет использоваться при выборе профиля. Если отобразится ошибка "Сканеры не выбраны", измените тип драйвера, затем вновь нажмите "Выбор сканера". При необходимости вы можете задать установки для сканера — источник бумаги, размер страницы, разрешение сканирования и др. Для этого установите переключатель в положение "Предустановки". Если нужно, чтобы параметры сканирования определялись настройками драйвера, выберите "Собственный интерфейс". В этом случае всякий раз перед процессом сканирования на экране будут отображаться настройки драйвера устройства. Нажмите "ОК" для сохранения созданного профиля. При необходимости внести изменения в дополнительные установки (например, качество сканирования) профиля нажмите кнопку "Расширенные".

Теперь при клике по кнопке "Профили" на экране будут отображаться сохраненные профили сканирования. Останется выбрать нужный и кликнуть "Сканировать" — сканирование будет производиться в соответствии с настройками выбранного профиля.

Ошибка сканирования в NAPS2 — как исправить?

Возникновение ошибки при попытке сканирования документов может быть связано с несколькими причинами:

Повреждение файлов драйвера устройства сканирования. Решение: полностью удалить установленный драйвер и выполнить его переустановк. Другой вариант решения проблемы — обновление драйвера сканера/МФУ без его предварительного удаления. Последнюю версию драйвера можно скачать с сайта производителя устройства. Также можно использовать менеджер драйверов DriverHub для автоматического обновления ПО.

Технические неполадки в работе самого устройства сканирования. Одно из решений: полный сброс настроек оборудования до заводских установок. В зависимости от модели сканера/МФУ это можно сделать либо с кнопочной/сенсорной панели управления самого устройства, либо из настроек программы, устанавливающейся на ПК вместе с драйвером. Также причиной неполадок может являться USB-кабель, соединяющий компьютер с устройством. В этом случае его достаточно будет заменить. Если ничего из этого не помогает, возможно, сканер/МФУ следует отвезти на ремонт.

Некорректные настройки устройства сканирования. Решение: перенастройка устройства или сброс параметров сканирования. В эту же категорию неполадок относится несовместимость текущих установок сканера/МФУ с установками сканирования в самой программе NAPS2.

Вот некоторые способы устранения ошибок сканирования из программы NAPS2: