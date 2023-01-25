SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
NAPS2

NAPS2

Программа для распознавания текста в сканах, фотографиях, электронных документах

3,1 (8)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 8.5.1
Установить автоматически (47 MB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 8.5.1

  • Windows: исправлена проблема, из-за которой Smart App Control блокировал файл naps2_jpeg.dll
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 8.3.2
    • Первая отсканированная страница теперь выбирается автоматически

Полезные статьи

Программы для сканирования и распознавания текста
Программы для сканирования и распознавания текста

Оценки программы

3,1

8 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о NAPS2