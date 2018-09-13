SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MySQL Community Server

В данном списке представлены программы для замены MySQL Community Server. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MySQL Community Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
phpMyAdmin
phpMyAdmin

Версия 5.2.1

Программа для управления базами данных MySQL

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
PostgreSQL
PostgreSQL

Версия 15.3

Cистема управления базами данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
DataExpress
DataExpress

Версия 3b

Программа для конструирования баз данных Firebird

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Firebird
Firebird

Версия 3.0.5

Создание и управление базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
XAMPP
XAMPP

Версия 7.2.9

Локальный веб-сервер с Apache и MySQL

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)