В данном списке представлены программы для замены MySQL Community Server. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MySQL Community Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MySQL Community Server.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MySQL Community Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MySQL Community Server. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MySQL Community Server, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 25.3.4
Менеджер для работы с базами данных
Версия 5.2.1
Программа для управления базами данных MySQL
Версия 5.4.49
Программа для работы с базами данных
Версия 15.3
Cистема управления базами данных
Версия 3b
Программа для конструирования баз данных Firebird
Версия 3.0.5
Создание и управление базами данных
Версия 7.2.9
Локальный веб-сервер с Apache и MySQL