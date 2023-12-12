Microsoft Visio — программа для создания и редактирования разнообразных типов диаграмм, включая организационные схемы, планы этажей, сетевые диаграммы и многие другие виды визуализации данных и информационных структур. Программа доступна как в бесплатной, так и в платной версиях с разными уровнями функциональности.

Программа совместима с операционными системами Windows, включая версии XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, поддерживает как 32-битные, так и 64-битные версии. Microsoft Visio переведена на русский язык.

Функции Microsoft Visio

Более 100 вариантов для различных потребностей.

Использование цветов, градиентов, эффектов и стилей.

Перемещение, изменение размера, вращение и переворачивание фигур.

Для совместной работы и доступности.

Удобное перемещение и удаление элементов.

Настройка дизайна с использованием цветовых тем и макетов.

Возможность сохранения диаграмм в формате SVG.

Вставка ссылок на формах.

Авто-выравнивание и распределение объектов, умные направляющие.

Создание собственной коллекции форм для использования в документах.

Управление слоями в диаграммах.

Удобство расположения форм на холсте.

Описание визуальных отношений между элементами.

Проверка диаграмм на соответствие предопределенным правилам.

Отчеты о данных, связанных с формами.

Использование Drawing Explorer для управления объектами.

Работа с диаграммами на сенсорных устройствах.

Обширный набор готовых шаблонов и стенсилов.

Создание точных сетевых диаграмм с конкретными формами для Azure и AWS.

Эти функции делают Visio универсальным инструментом для создания сложных и детализированных диаграмм в различных областях​​​​​​.

Версии и совместимость Visio