Microsoft Visio — программа для создания и редактирования разнообразных типов диаграмм, включая организационные схемы, планы этажей, сетевые диаграммы и многие другие виды визуализации данных и информационных структур. Программа доступна как в бесплатной, так и в платной версиях с разными уровнями функциональности.
Программа совместима с операционными системами Windows, включая версии XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11, поддерживает как 32-битные, так и 64-битные версии. Microsoft Visio переведена на русский язык.
Функции Microsoft Visio
- Более 100 вариантов для различных потребностей.
- Использование цветов, градиентов, эффектов и стилей.
- Перемещение, изменение размера, вращение и переворачивание фигур.
- Для совместной работы и доступности.
- Удобное перемещение и удаление элементов.
- Настройка дизайна с использованием цветовых тем и макетов.
- Возможность сохранения диаграмм в формате SVG.
- Вставка ссылок на формах.
- Авто-выравнивание и распределение объектов, умные направляющие.
- Создание собственной коллекции форм для использования в документах.
- Управление слоями в диаграммах.
- Удобство расположения форм на холсте.
- Описание визуальных отношений между элементами.
- Проверка диаграмм на соответствие предопределенным правилам.
- Отчеты о данных, связанных с формами.
- Использование Drawing Explorer для управления объектами.
- Работа с диаграммами на сенсорных устройствах.
- Обширный набор готовых шаблонов и стенсилов.
- Создание точных сетевых диаграмм с конкретными формами для Azure и AWS.
Эти функции делают Visio универсальным инструментом для создания сложных и детализированных диаграмм в различных областях.
Версии и совместимость Visio
- Visio доступно в версиях 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, а также в веб-версиях Online Plan 1 и 2.
- Visio интегрировано с Microsoft 365, позволяя просматривать, печатать, обмениваться диаграммами и вставлять комментарии.
- Visio совместимо с различными платформами, поддерживая совместную работу в реальном времени. Версии для macOS нет.