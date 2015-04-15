SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Microsoft Office

В данном списке представлены программы для замены Microsoft Office. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Office, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
Р7-Офис
Р7-Офис

Версия 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (33)
WPS Office
WPS Office

Версия 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Dia
Dia

Версия 0.97.2

Программа для построения диаграмм и блок-схем

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Trio Office
Trio Office

Версия 2024.125.804.0

Пакет офисных программ

Оценок пока нет
Atlantis Word Processor
Atlantis Word Processor

Версия 3.3.2

Программа для редактирования документов RTF, DOC, DOCX, COD и TXT

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Corel WordPerfect Office X7
Corel WordPerfect Office X7

Версия 1.0

Офисные приложения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)