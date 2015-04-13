Microsoft Office – самый популярный и распространенный офисный пакет программ, разработчиком которого является корпорация Microsoft. Несмотря на это, “Офис” доступен не только на операционной системе Windows, но и на Mac OS X.
В состав пакета в зависимости от редакции (для дома, для бизнеса) в Майкрософт Офис входят несколько незаменимых при работе с различными документами приложений:
- Microsoft Word. Самый популярный текстовый редактор, в состав которого входит широкий инструментарий. Помимо привычных редакторских функций, он позволит создавать сложные формулы, работать с функциями, графиками, диаграммами и ссылками.
- Microsoft Excel. Приложения для работы с таблицами любой сложности и структуры. Позволяет автоматизировать вычислительные процессы, ведет статистические расчеты и поддерживает графические инструменты. В Excel также есть возможность создавать код на основе Visual Basic.
- Microsoft Outlook. Персональный коммуникатор, включающий удобную адресную книгу, менеджер электронной почты, календарь, записки и планировщик задач.
- Microsoft PowerPoint. Незаменимая программа для создания презентаций. Включает готовые шаблоны стилей, возможность форматирования текста, вставку картинок, красивой анимации и медиафайлов.
- Microsoft Access. Удобная утилита для управления базами данных.
- Microsoft InfoPath. Приложение для сбора данных и дальнейшего управления ими.
- Microsoft Lync. Организация многостороннего общения между людьми.
- В пакет Microsoft Office также входят программы Microsoft Publisher, Visio, Project, Query, OneNote, Groove, SharePoint Designer, Picture Manager и другие.