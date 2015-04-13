Microsoft Office – самый популярный и распространенный офисный пакет программ, разработчиком которого является корпорация Microsoft. Несмотря на это, “Офис” доступен не только на операционной системе Windows, но и на Mac OS X.

В состав пакета в зависимости от редакции (для дома, для бизнеса) в Майкрософт Офис входят несколько незаменимых при работе с различными документами приложений: