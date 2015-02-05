SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LibreOffice

В данном списке представлены программы для замены LibreOffice. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LibreOffice, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
OnlyOffice
OnlyOffice

Версия 10.0.0

Браузерный офисный пакет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Р7-Офис
Р7-Офис

Версия 2026.3.1.3296

Пакет офисных редакторов для Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (33)
Google Drive
Google Drive

Версия 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
WPS Office
WPS Office

Версия 12.2.0.18911

Программа для создания и редактирования текстовых документов различных форматов

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (4)
Dia
Dia

Версия 0.97.2

Программа для построения диаграмм и блок-схем

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
XLSX+
XLSX+

Версия 1.0.5.0

Программа для работы с электронными таблицами

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (12)
Trio Office
Trio Office

Версия 2024.125.804.0

Пакет офисных программ

Оценок пока нет
Prezi Next
Prezi Next

Версия 1.6.0.21

Программа для создания презентаций

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (9)
Atlantis Word Processor
Atlantis Word Processor

Версия 3.3.2

Программа для редактирования документов RTF, DOC, DOCX, COD и TXT

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PowerPoint Viewer
PowerPoint Viewer

Версия 14.0.4730.1010

Программа для просмотра презентаций PowerPoint

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Corel WordPerfect Office X7
Corel WordPerfect Office X7

Версия 1.0

Офисные приложения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Office

Версия 1

Пакет офисных программ

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
Microsoft Excel
Microsoft Excel

Версия 2016

Редактор таблиц, диаграмм и формул

Оценок пока нет