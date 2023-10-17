FreePDF - программа для создания и редактирования PDF-документов на операционной системе Windows. Этот инструмент предоставляет пользователям простой и удобный способ создания файлов в формате PDF из различных исходных файлов, таких как текстовые документы, изображения, и даже веб-страницы.

Основные возможности FreePDF

Создание PDF. FreePDF позволяет легко и быстро конвертировать файлы из разных форматов в PDF, обеспечивая высокое качество и полную сохранность оригинального содержания.

Редактирование PDF. Программа позволяет вносить изменения в созданные PDF-файлы, такие как добавление текста, изображений, аннотаций и выделений.

Объединение и разделение PDF. FreePDF позволяет объединять несколько PDF-документов в один или разделять большие PDF-файлы на более мелкие, что облегчает управление информацией.

Шифрование и защита. Вы можете устанавливать пароли и ограничения доступа к PDF-файлам, обеспечивая их конфиденциальность и безопасность.

Поддержка виртуальных принтеров. FreePDF включает в себя виртуальный принтер, который позволяет создавать PDF-файлы из любого приложения с функцией печати.

Бесплатность. FreePDF полностью бесплатный и не требует покупки лицензии или подписки.

FreePDF предоставляет удобный способ работать с PDF-документами без необходимости использования дорогостоящих коммерческих приложений. Этот инструмент подходит как для домашнего использования, так и для бизнеса, обеспечивая легкость в создании, редактировании и управлении PDF-файлами.