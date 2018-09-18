В данном списке представлены программы для замены Firebird. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Firebird, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Firebird.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Firebird, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Firebird. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Firebird, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 5.4.49
Программа для работы с базами данных
Версия 15.3
Cистема управления базами данных
Версия 3b
Программа для конструирования баз данных Firebird
Версия 5.7.23
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