SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Firebird

В данном списке представлены программы для замены Firebird. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Firebird, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
PostgreSQL
PostgreSQL

Версия 15.3

Cистема управления базами данных

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (16)
DataExpress
DataExpress

Версия 3b

Программа для конструирования баз данных Firebird

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MySQL Community Server
MySQL Community Server

Версия 5.7.23

Бесплатная СУБД

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)