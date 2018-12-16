В данном списке представлены программы для замены DBF Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBF Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DBF Manager.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBF Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DBF Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBF Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 16.2.7.0
Программа для управления базами данных
Версия 7.29
Программа для просмотра и редактирования DBF-файлов
Версия 5.71.0.0
Программа для конвертирования DBF-файлов в табличные, текстовые и другие форматы