SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DBF Manager

В данном списке представлены программы для замены DBF Manager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DBF Manager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
DBF Viewer 2000
DBF Viewer 2000

Версия 7.29

Программа для просмотра и редактирования DBF-файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
DBF Converter
DBF Converter

Версия 5.71.0.0

Программа для конвертирования DBF-файлов в табличные, текстовые и другие форматы

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)