DB Optimizer XE

DB OptimizerTM максимально увеличивает производительность баз данных, позволяя разработчикам и администраторам баз данных быстро обнаруживать, диагности­ровать и оптимизировать непроизводительный код SQL. Благодаря обнаружению запросов больших объемов данных и часто выполняемых запросов, фокусировке на отдельных инструкциях SQL с помощью статистики запросов (например, центральный процессор, ввод­вывод, время ожидания) и оптимизации любых проблемных инструкций DB Optimizer устраняет ограничения производительности.

Устранение ограничений производительности рабочих баз данных и приложений

Предотвращение использования непроизводительного кода SQL

Разработка, тестирование, создание профиля и настройка SQL в единой удобной интегрированной среде разработки (IDE)

DB Optimizer быстрее разрабатывает качественный код за счет заполнения имен объектов по мере их ввода. Это обеспечивает проверку синтаксических и семантических ошибок в режиме реального времени, что упрощает поиск объектов в базах данных и эффективное управление проектами SQL. При добавлении этой функции к функциям создания профилей и настройки в режиме реального времени средства DB Optimizer вы полу­чаете высококачественный оптимизированный код, написанный за меньшее время.