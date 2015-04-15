Corel WordPerfect Office X7 — программа для работы с текстовой документацией, составления таблично-отчетных документов, создания слайд-шоу и презентаций и управления электронной почтой. Этот пакет офисных программ является аналогом пакета Microsoft Office, программ Nero и Adobe.

В перечень программ пакета Corel WordPerfect Office X7 входят следующие инструменты:

Word Perfect — редактор для создания и обработки текста. Нужен для оформления и быстрого редактирования текстового материала, отчетных документов и писем.

Quattro Pro — профессиональный модуль по управлению графиками и таблицами, которые необходим для создания табличных и графических документов.

Программа для создания Presentations.

Электронный блокнот Lightning.

Программа для публикации электронных книг eBook Publisher.

Инструмент для записи дисков Roxio Secure Burn.

С помощью Corel WordPerfect Office X7 можно конвертировать текстовые и графические документы в PDF. Дополнительные расширения Corel WordPerfect Office X7: база шрифтов, картинки, графические шаблоны, словари и адресная книга.

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