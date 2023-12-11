CopyQ — идеальное решение для работы с текстовыми редакторами на операционных системах Windows, Linux и Mac. Программа представляет собой менеджер буфера обмена, основной функцией которого является быстрый доступ к скопированному тексту, изображениям и HTML-файлам даже после перезагрузки устройства.

Функции программы CopyQ

Систематизация содержимого буфера обмена

Помимо быстрого доступа ко всем скопированным изображениям, тексту и файлам можно также получить быстрый доступ и к их источникам. Например, если текст был скопирован с сайта, во втором окошке напротив него в программе появится ссылка на эту страницу.

Управление буфером обмена

Перейти к непосредственному управлению буфером обмена можно через вкладку “Показать-Спрятать”, расположенную на заглавной панели инструментов. Пользователю доступен ряд полезнейших функций:

Возможность создавать, редактировать и удалять записи внутри приложения.

Помечать записи флажками и прикреплять содержимое к определенной позиции.

Переносить и удалять записи из буфера обмена.

Активно пользоваться записями внутри буфера обмена.

Иконки каждой из опции появляются после перехода на вкладку на боковой панели управления инструментами.

Быстрый доступ к буферу обмена

Получить доступ к буферу обмена можно через один щелчок мыши по верхней панели экрана. Все скопированные файлы сохранятся даже после выключения или перезагрузки компьютера.

Создание заметок

К каждому из файлов внутри обменника можно оставить небольшую заметку. При копировании информации из буфера содержимое заметки вместе с ним переноситься не будет. Примечание по умолчанию отображается на панели управления слева, при желании его можно легко скрыть.

Управление вкладками

Данная опция позволяет создавать и редактировать неограниченное количество вкладок внутри буфера обмена в формате небольшого хранилища данных. Как правило, функция используется при работе с веб-сайтами или программами, требующими постоянного ввода одинаковых данных (пароли, электронная почта, логин и так далее).

Редактор текста

Внутри встроенного в CopyQ редактора можно выделить текст курсивом, жирным шрифтом или подчеркиванием, а также изменить размер и цвет букв.

Управление историей буфера обмена

Опция позволяет указать, какое количество скопированных элементов будет храниться в буфере CopyQ. По умолчанию внутри программы установлено число 200, однако его в любой момент можно изменить.

Также при помощи данной функции можно перемещать, закрывать, фокусировать и переносить в окно активного приложения отдельные вкладки. Для этого нужно активировать запись двумя щелчками компьютерной мыши.

Для удобства вкладки можно переименовывать, причем как на латинице, так и на кириллице.

Набор дополнительных функций

Во вкладке “Предметы”, на которую можно перейти из заглавной панели управления, находится несколько дополнительных функций:

Установка размера копируемых картинок (в CopyQ можно установить максимальную ширину и высоту изображения в пикселях)

FakeVim (опция открывает доступ к редактору Vim, для которого можно даже указать файл конфигурации)

Теги (вид, форму, цвет и размер тегов можно изменять по желанию)

настройки CopyQ

Помимо специальных функций в CopyQ существует ряд базовых параметров для персональной настройки приложения. Среди них: