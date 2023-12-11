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CopyQ

CopyQ

Программа для расширения функций буфера обмена

3,0 (2)
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Актуальная версия 17.0.0
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История изменений

Версия 17.0.0

  • Файлы данных вкладок и состояния перенесены в папку %LOCALAPPDATA%.
  • Путь к файлу состояния можно менять через переменную окружения COPYQ_STATE_PATH.
  • Исправлено: приложение больше не пытается вставлять текст в окна, к которым пользователь не может вернуться.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 16.0.0

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Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

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