CopyQ — идеальное решение для работы с текстовыми редакторами на операционных системах Windows, Linux и Mac. Программа представляет собой менеджер буфера обмена, основной функцией которого является быстрый доступ к скопированному тексту, изображениям и HTML-файлам даже после перезагрузки устройства.
Функции программы CopyQ
Систематизация содержимого буфера обмена
Помимо быстрого доступа ко всем скопированным изображениям, тексту и файлам можно также получить быстрый доступ и к их источникам. Например, если текст был скопирован с сайта, во втором окошке напротив него в программе появится ссылка на эту страницу.
Управление буфером обмена
Перейти к непосредственному управлению буфером обмена можно через вкладку “Показать-Спрятать”, расположенную на заглавной панели инструментов. Пользователю доступен ряд полезнейших функций:
- Возможность создавать, редактировать и удалять записи внутри приложения.
- Помечать записи флажками и прикреплять содержимое к определенной позиции.
- Переносить и удалять записи из буфера обмена.
- Активно пользоваться записями внутри буфера обмена.
Иконки каждой из опции появляются после перехода на вкладку на боковой панели управления инструментами.
Быстрый доступ к буферу обмена
Получить доступ к буферу обмена можно через один щелчок мыши по верхней панели экрана. Все скопированные файлы сохранятся даже после выключения или перезагрузки компьютера.
Создание заметок
К каждому из файлов внутри обменника можно оставить небольшую заметку. При копировании информации из буфера содержимое заметки вместе с ним переноситься не будет. Примечание по умолчанию отображается на панели управления слева, при желании его можно легко скрыть.
Управление вкладками
Данная опция позволяет создавать и редактировать неограниченное количество вкладок внутри буфера обмена в формате небольшого хранилища данных. Как правило, функция используется при работе с веб-сайтами или программами, требующими постоянного ввода одинаковых данных (пароли, электронная почта, логин и так далее).
Редактор текста
Внутри встроенного в CopyQ редактора можно выделить текст курсивом, жирным шрифтом или подчеркиванием, а также изменить размер и цвет букв.
Управление историей буфера обмена
Опция позволяет указать, какое количество скопированных элементов будет храниться в буфере CopyQ. По умолчанию внутри программы установлено число 200, однако его в любой момент можно изменить.
Также при помощи данной функции можно перемещать, закрывать, фокусировать и переносить в окно активного приложения отдельные вкладки. Для этого нужно активировать запись двумя щелчками компьютерной мыши.
Для удобства вкладки можно переименовывать, причем как на латинице, так и на кириллице.
Набор дополнительных функций
Во вкладке “Предметы”, на которую можно перейти из заглавной панели управления, находится несколько дополнительных функций:
- Установка размера копируемых картинок (в CopyQ можно установить максимальную ширину и высоту изображения в пикселях)
- FakeVim (опция открывает доступ к редактору Vim, для которого можно даже указать файл конфигурации)
- Теги (вид, форму, цвет и размер тегов можно изменять по желанию)
настройки CopyQ
Помимо специальных функций в CopyQ существует ряд базовых параметров для персональной настройки приложения. Среди них:
- Выбор языка
- Выбор компоновки программы (отображение или скрытие отдельных элементов, панели вкладок, главной страницы, меток и инструментов, прозрачность экрана)
- Автоматическое закрытие или открытие CopyQ
- Переключение деформации длинного текста