Atlantis Word Processor — простая и удобная утилита, которая используется для создания различных текстовых документов. Есть возможность редактирования уже готовых файлов. Одна из отличительных особенностей данного ПО — низкий уровень потребления системных ресурсов. Есть встроенный инструмент для проверки правописания (можно загрузить версию для текстов на русском языке).

Доступна функция создания свойств для файлов. Можно интегрировать модуль отображения текущего времени в документ. Поддерживается возможность отправки созданных файлов по электронной почте.

Программа Atlantis Word Processor работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.

Программа Atlantis Word Processor

Утилита Atlantis Word Processor предлагает пользователям следующие возможности для работы с текстовыми документами: