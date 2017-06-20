Atlantis Word Processor — простая и удобная утилита, которая используется для создания различных текстовых документов. Есть возможность редактирования уже готовых файлов. Одна из отличительных особенностей данного ПО — низкий уровень потребления системных ресурсов. Есть встроенный инструмент для проверки правописания (можно загрузить версию для текстов на русском языке).
Доступна функция создания свойств для файлов. Можно интегрировать модуль отображения текущего времени в документ. Поддерживается возможность отправки созданных файлов по электронной почте.
Программа Atlantis Word Processor работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows 32 и 64-бит. Модель распространения — условно-бесплатная. Язык интерфейса — английский, русская версия не поддерживается.
Программа Atlantis Word Processor
Утилита Atlantis Word Processor предлагает пользователям следующие возможности для работы с текстовыми документами:
- Создание нового документа. Перед тем, как создать новый файл, пользователи могут выбрать расширение документа: RTF, DOC, DOCX, COD, TXT. Есть возможность создания нового файла из готового шаблона. В этом случае нужно выбрать файл (шаблон), который хранится на компьютере — например, бланк или форма, в которой следует заполнить основные поля.
- Отправка текста по электронной почте. С помощью утилиты, пользователи могут отправить документ (или несколько документов сразу) по E-mail. Поддерживается возможность отправки сжатых (Zipped) файлов — они занимают меньше пространства на жестком диске, так как помещаются в отдельный zip-архив.
- Проверка на ошибки. После того, как вы написали текст (или загрузили уже готовы файл), можно проверить его на ошибки. Для этого используется инструмент «Spellcheck». Если вы пишите текст на русском или французском языке, то перед этим необходимо загрузить словарь для выбранного языка — программа выполнит это действие в автоматическом режиме.
- Автокоррекция. Если в тексте много ошибок и опечаток, то пользователи могут воспользоваться функцией «AutoCorrect». Этот инструмент позволяет автоматически исправить самые распространенные неточности и ошибки. К сожалению, программа не справится с трудными словами, которых нет в базовом словаре — их придется редактировать вручную.
- Предварительный просмотр перед печатью. Перед тем, как распечатать текстовый документ, пользователи могут воспользоваться функцией «Print Preview». Файл откроется в формате A4 — именно так он будет выглядеть после печати.
- Настройки страницы. Еще одна полезная опция утилиты Atlantis Word Processor — настройка страницы. Здесь пользователи могут настроить отступы от краев (в сантиметрах), выбрать формат страницы.
- Параметры параграфов. Этот инструмент используется для настройки параграфов. Например, можно выбрать расположение параграфа, отступы. Также здесь расположены дополнительные опции — редактирование параграфа у отдельного абзаца и т.д.
- Статистика документа. Инструмент «Word Count» предоставляет подробную статистику по документу. Здесь пользователи могут изучить следующую полезную информацию: количество страниц, число слов, предложений, символов (с пробелами и без пробелов), параграфы, таблицы, изображения. Также здесь отображается формат файла и дата создания документа — с точностью до секунд.
- Язык по умолчанию. В этом разделе пользователи программы Atlantis Word Processor могут установить язык по умолчанию. Например, русский или английский. Также здесь доступна опция, которая позволяет автоматически ассоциировать все документы с выбранным языком.