Астра Конструктор Мебели - программа для проектирования мебели, разработанная специально для малых и средних предприятий.

Главная цель утилиты - быстрое, простое и качественное проектирование мебели и подготовка информации о материалах и необходимых ресурсах. Размеры мебели, наиболее подходящий материал и фурнитуру Астра Конструктор Мебели выбирает автоматически. С данной программой вы можете быть уверены в отсутствии ошибок и погрешностей при вычислении.

Программа имеет бесплатную встроенную библиотеку мебельных моделей, которые можно редактировать по своему усмотрению. После внесенных изменений или создания абсолютно новой модели проект можно сохранить и использовать в будущем.

Новые модели можно просматривать с под любом углом зрения с помощью 3D-технологии, подбирать наиболее подходящие крепежные элементы и готовить чертежи. Полученный чертеж можно сохранить и продемонстрировать заказчику или производителю.