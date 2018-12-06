AkelPad — это небольшой текстовый редактор с открытым исходным кодом. С помощью приложения можно заменить стандартный блокнот Windows. Функционал утилиты позволяет работать с простыми текстовыми документами (создание и редактирование), а также используются для изменения HTML-кода и программирования.

Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows в версиях 32 и 64 бит. Пользоваться программой можно на Windows XP и новее. Для скачивания доступна русская версия AkelPad.

Загрузить и установить утилиту можно полностью бесплатно. Чтобы разблокировать функционал текстового редактора, не нужно покупать лицензионный ключ или подписку.

AkelPad — что это за программа?

Приложение поддерживает многооконный режим работы. С помощью этой функции пользователи могут редактировать несколько файлов одновременно.

Чтобы открыть дополнительное окно в программе необходимо перейти в раздел меню «Файл» — «Создать окно». Среди инструментов утилиты есть функция поиска содержимого по тексту. Для этого необходимо перейти в раздел «Правка» — «Найти» или воспользоваться сочетанием клавиш «CTRL+F» на клавиатуре.

Откроется небольшое окно в котором следует ввести слово, часть текста или программного кода для поиска. Также можно указать дополнительные параметры:

Направление: вверх, вниз, сначала или в выделении. Учитывать регистр букв. Искать слово целиком. Находить регулярные выражения. Поиск Esc-последовательностей.

Кроме этих функций в приложении AkelPad есть инструмент для предварительного просмотра текстового документа перед печатью или сохранением. Чтобы запустить этот инструмент, необходимо перейти в раздел меню «Файл» — «Предпросмотр».

Откроется новое окно, в котором показан текст в формате листа A4. Также здесь отображается информация о количестве страниц в документе. При необходимости можно изменить масштаб отображения документа в режиме предварительного просмотра. По умолчанию установлен показатель «57%».

Инструментарий приложения позволяет редактировать параметры страницы документа. Для этого необходимо перейти в раздел «Файл» — «Параметры страницы».

В открывшемся окне доступны следующие параметры:

Размер бумаги: A4, A5, B1, B2 и т.д. Подача. Ориентация страницы: книжная или альбомная. Настройка полей в миллиметрах. Изменение шрифта, цвета фона и текста. Работа с нижним и верхним колонтитулами.

Преимущества и недостатки AkelPad

Преимущества:

поддержка многооконного режима работы;

отсутствие каких-либо ограничений по размерам редактируемого файла;

работа с кодировками Unicode;

возможность расширения базового функционала текстового редактора с помощью плагинов;

функция предварительного просмотра документа перед печатью.

Недостатки: