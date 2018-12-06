AkelPad — это небольшой текстовый редактор с открытым исходным кодом. С помощью приложения можно заменить стандартный блокнот Windows. Функционал утилиты позволяет работать с простыми текстовыми документами (создание и редактирование), а также используются для изменения HTML-кода и программирования.
Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows в версиях 32 и 64 бит. Пользоваться программой можно на Windows XP и новее. Для скачивания доступна русская версия AkelPad.
Загрузить и установить утилиту можно полностью бесплатно. Чтобы разблокировать функционал текстового редактора, не нужно покупать лицензионный ключ или подписку.
AkelPad — что это за программа?
Приложение поддерживает многооконный режим работы. С помощью этой функции пользователи могут редактировать несколько файлов одновременно.
Чтобы открыть дополнительное окно в программе необходимо перейти в раздел меню «Файл» — «Создать окно». Среди инструментов утилиты есть функция поиска содержимого по тексту. Для этого необходимо перейти в раздел «Правка» — «Найти» или воспользоваться сочетанием клавиш «CTRL+F» на клавиатуре.
Откроется небольшое окно в котором следует ввести слово, часть текста или программного кода для поиска. Также можно указать дополнительные параметры:
- Направление: вверх, вниз, сначала или в выделении.
- Учитывать регистр букв.
- Искать слово целиком.
- Находить регулярные выражения.
- Поиск Esc-последовательностей.
Кроме этих функций в приложении AkelPad есть инструмент для предварительного просмотра текстового документа перед печатью или сохранением. Чтобы запустить этот инструмент, необходимо перейти в раздел меню «Файл» — «Предпросмотр».
Откроется новое окно, в котором показан текст в формате листа A4. Также здесь отображается информация о количестве страниц в документе. При необходимости можно изменить масштаб отображения документа в режиме предварительного просмотра. По умолчанию установлен показатель «57%».
Инструментарий приложения позволяет редактировать параметры страницы документа. Для этого необходимо перейти в раздел «Файл» — «Параметры страницы».
В открывшемся окне доступны следующие параметры:
- Размер бумаги: A4, A5, B1, B2 и т.д.
- Подача.
- Ориентация страницы: книжная или альбомная.
- Настройка полей в миллиметрах.
- Изменение шрифта, цвета фона и текста.
- Работа с нижним и верхним колонтитулами.
Преимущества и недостатки AkelPad
Преимущества:
- поддержка многооконного режима работы;
- отсутствие каких-либо ограничений по размерам редактируемого файла;
- работа с кодировками Unicode;
- возможность расширения базового функционала текстового редактора с помощью плагинов;
- функция предварительного просмотра документа перед печатью.
Недостатки:
- нет возможности настройки стилей текста: заголовки, выделение жирным, курсив и т.д.