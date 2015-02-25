Advanced CSV Converter - это универсальный конвертер, который работает с форматом csv. Скачайте Advanced CSV Converter, чтобы всегда иметь под рукой удобную программу для конвертирования файлов.

Не знаете, как открыть csv в Excel? Воспользуйтесь Advanced CSV Converter! Программа поможет преобразовать csv в xls, xlsx и sql. Также ее можно использовать как конвертер csv в txt (текстовый формат). Более того, программа подходит для конвертирования csv в следующие форматы: html, xml, sql, dbf и другие.

Благодаря пошаговому интерфейсу пользоваться Advanced CSV Converter очень просто. Выберите исходный файл, затем необходимый формат и место, куда будет сохранен конвертированный файл.