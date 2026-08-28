WinMerge — программа для сравнения и слияния текстовых файлов и директорий. Эта утилита нужна программистам, техническим писателям и всем, кто работает с несколькими версиями документов.

Программа WinMerge доступна на русском языке и доступна абсолютно бесплатно. Она совместима с операционными системами Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11 и поддерживает 32-х и 64-битные версии.

Обзор функций WinMerge

Сравнение текстовых файлов. WinMerge позволяет сравнивать содержимое текстовых файлов, выделяя различия строками и даже отдельными словами для удобства просмотра.

Слияние изменений. Пользователи могут выбирать изменения из одного файла и применять их к другому, что упрощает процесс объединения различных версий документов.

Поддержка директорий. WinMerge может сравнивать и синхронизировать папки, что полезно при работе с проектами, содержащими множество файлов.

Плагины и расширения. Программа поддерживает различные плагины и расширения, расширяя свои возможности и делая ее адаптируемой к специфическим потребностям пользователя.

Инструкция по использованию

Откройте WinMerge и выберите File - Open. В открывшемся окне выберите два файла или директории, которые вы хотите сравнить. Нажмите OK для начала сравнения. Различия будут выделены, и вы сможете просматривать и редактировать файлы непосредственно в программе.

Примеры применения:

Разработка программного обеспечение. Сравнение различных версий кода для обнаружения и слияния изменений.

Техническое письмо. Управление различными версиями документов и руководств.

Общее редактирование. Выявление и объединение изменений в исследовательских документах или рукописях.

WinMerge — мощный инструмент для сравнения и слияния файлов и папок, предлагающий глубокую настройку и различные возможности для пользователей различного уровня. Его бесплатный статус и поддержка множества языков делают его доступным для широкой аудитории.