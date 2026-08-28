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WinMerge

WinMerge

Программа для сравнения и слияния текстовых файлов

2,7 (3)
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Актуальная версия 2.16.58.2
Скачать 16 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.16.58.2

  • Исправлено слишком тесное расположение значков панели инструментов при высоком масштабировании экрана.
  • Исправлен расчёт различий по словам в скрытых строках.
  • Ускорено отображение больших участков со скрытыми строками.
  • Исправлена сортировка файлов во время сравнения папок.
  • При сравнении файлов только с одной стороны теперь можно создавать архив.
  • Исправлена ошибка плагинов, из-за которой мог теряться последний байт данных.
  • Исправлено отображение французских символов с диакритикой в установщике.
  • Обновлены переводы, включая русский.

Оценки программы

2,7

3 оценки Оценок пока нет

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