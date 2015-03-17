Универсальная программа учета от компании Supasoft в бесплатной редакции. Программа идеально подходит для предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на клиента. CRM-система от компании Supasoft учитывает все данные о клиенте и осуществленных им заказах. Кроме того, программа учета удобна тем, что с ее помощью легко организовать базу данных по нужным вам параметрам: продажам, поставщикам, отгрузкам товара, оплатам, договорам, документам и так далее.

Возможности Универсальной программы учета

настраивайте программу, подбирая ее компоненты, исключительно под ваши нужды; ничего лишнего!

располагайте поля так, как удобно именно вам;

устанавливайте нужные вам формулы расчета (НДС, цены со скидкой);

используйте уже готовые шаблоны договоров, накладных, прочих документов или добавьте свои;

импортируйте и выводите любые данные из программы;

создавайте любые отчеты через встроенный конструктор.

Использовать CRM-систему могут сразу несколько человек. При этом вы можете давать доступ только к отдельным полям. Универсальную программу учета уже успешно используют в своей работе сотни компаний для повышения уровня продаж.