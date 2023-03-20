SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Typora

В данном списке представлены программы для замены Typora. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Typora, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Evernote
Evernote

Версия 11.38.5

Создание заметок и синхронизация записей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Joplin
Joplin

Версия 3.7.21

Программа для создания и управления заметками

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ghostwriter
ghostwriter

Версия 2.1.6

Программа для создания и редактирования текстовых документов с разметкой Markdown

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