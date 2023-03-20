SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Typora

Typora

Текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown

4,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.14.10
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Скриншоты

История изменений

Версия 1.14.10

  • Исправлено обрезание содержимого на приветственной панели.
  • Исправлен экспорт через Pandoc из режима исходного текста.

Оценки программы

4,0

2 оценки Оценок пока нет

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