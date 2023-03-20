Typora — минималистичный текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown. С помощью него можно удобно создавать и редактировать документы, используя интерфейс без лишних элементов. Редактор кроссплатформенный и способен работать в Windows 10+ (32 и 64 бит), GNU/Linux, а также macOS и Windows ARM. Поддерживается русский язык.

Приложение платное, однако имеет бесплатный тестовый период, в течение которого использовать программу можно без приобретения лицензии. Пробного времени достаточно для проверки утилиты и принятия решения о необходимости покупки. При этом лицензия оплачивается один раз навсегда.

Редактор Typora

Главное преимущество Typora — интерфейс, разработанный в стиле минимализм для полной концентрации на тексте в процессе использования. Доступны разные темы, среди них присутствуют как светлые, так и темные. Между ними можно переключаться в любой момент.

В левой части интерфейса находится панель навигации, которую можно скрыть во время работы. Основное содержимое располагается по центру и занимает практически все окно программы.

Другое важное преимущество — наличие интеграции WYSIWYG. Кроме того, присутствует поддержка рендеринга разметки во время написания текста, что делает работу более удобной. Есть возможность добавлять таблицы и отрывки кода на разных языках программирования (поддерживается большинство популярных).

Форматирование текста

Выделив отрывок текста и кликнув по нему ПКМ, можно применить необходимое форматирование. Например, создать заголовок любого уровня, маркерованный или нумерованный список, цитату, ссылку и т.д. Доступны также стандартные выделения (жирный текст, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый). Действие можно в любой момент отменить, вернув текст в исходное состояние.

В каждый файл (заметку) можно добавлять изображения. Typora позволяет делать это разными способами:

Через онлайн-сервисы (для этого потребуется вставить ссылку на картинку).

Выбрав изображения из локальной папки.

Сохранив рисунки в корневой директории заметки.

Для экономии дискового пространства более предпочтителен первый вариант, но более удобными в работе, как правило, оказываются последние.

Среди других особенностей Typora стоит выделить поддержку математических формул, свойственную не всем Mathdraw-редакторам, возможность работы с диаграммами и автоматическую проверку орфографии текста.