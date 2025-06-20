В данном списке представлены программы для замены ToDoist. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ToDoist, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ToDoist.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ToDoist, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены ToDoist. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ToDoist, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 3.1.1
Программа для управления задачами.
Версия 2.4.1
Программа для организации и отслеживания рабочих задач.
Версия 10.3.7
Программа для управления проектами.
Версия 1.0.0
Программа для организации рабочих и повседневных задач.