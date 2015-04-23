SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги СМС-Рассылка

В данном списке представлены программы для замены СМС-Рассылка. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на СМС-Рассылка, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

iSendSMS
iSendSMS

Версия 2.3.4.770

Бесплатная отправка SMS и MMS на мобильные.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)