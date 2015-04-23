СМС-Рассылка – удобная программа для отправки и рассылки СМС.

Функции программы:

отправка сообщений отдельным контактам из базы;

организация однотипной рассылки;

полная конфиденциальность всех сведений.

Приложение позволяет управлять контактами (импорт, фильтрация, выборка), планировать рассылки и автоматизировать процесс отправки SMS. Сфера применения программы: организации, клубы, магазины, салоны красоты, туристические центры. Через СМС-рассылку можно оповестить клиентов о поступлении товаров, новых акциях, информации о скидках и других событиях.