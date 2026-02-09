ProjectLibre — программа для управления проектами, планирования задач, контроля сроков и распределения ресурсов.

Программа распространяется бесплатно со встроенными внутренними платежами для расширения возможностей, работает на ОС Windows 7 и выше (64-бит) и поддерживает русский язык.

Функции и возможности программы ProjectLibre

Создание и ведение проекта с четкими временными рамками — достаточно удобное и порой необходимое решение. ProjectLibre обладает огромным набором опций для планирования самых разнообразных задач. Вот основные функции и возможности программы:

Совместимость с форматами Microsoft Project. ProjectLibre является бесплатной альтернативой Microsoft Project, а также может открывать и сохранять файлы в его родных форматах без потери данных. Основу работы составляет продвинутый редактор диаграмм Ганта, который дополнен инструментами построения иерархической структуры работ, сетевых диаграмм для анализа зависимостей и расчета критического пути. Базовые инструменты очень схожи с платным аналогом от Microsoft, при этом в наличии имеются уникальные опции и функции.

Совместная работа. С помощью программы можно работать не только одному, но и в команде. В ProjectLibre AI реализованы функции централизованного доступа к проектам с разграничением прав для разных участников, система комментирования и ведения истории изменений. Для прозрачности процессов и отчетности предусмотрены инструменты генерации стандартных отчетов о ходе работ, использовании ресурсов и затратах, а также создание интерактивных панелей для отслеживания ключевых показателей.

Многопроектное управление и система отчетности. В ProjectLibre AI пользователи получают возможность управлять несколькими проектами, централизованно отслеживая использование общих ресурсов и общий прогресс. Программа имеет в своем арсенале динамические панели управления и сводные отчеты для анализа в реальном времени. Интеграция с облаком делает удобной командную работу с разграничением прав доступа, возможностью комментирования и совместного редактирования планов из любого места.

Искусственный интеллект для автоматизации планирования. Одна из наиболее интересных опций — AI-ассистент, который генерирует детальный проект из текстового описания. Пользователь на естественном языке формулирует идею, а алгоритм автоматически создает иерархию задач, оценивает реалистичные длительности, устанавливает логические связи и зависимости между этапами, формируя готовый каркас плана.

Поддержка сообщества. Проект развивается как открытое программное обеспечение с активным комьюнити, что дает бесплатный доступ к основным функциям настольной версии, регулярные обновления и наличие справочных материалов. Бесплатная версия идеально подходит для индивидуального планирования и обучения, в то время как переход на облачную подписку открывает доступ к мультипроектному режиму, расширенной аналитике и возможностям ИИ для команд и организаций.

Как создать проект в ProjectLibre?

После установки и первого открытия программы, пользователю будет сразу же предложено открыть или создать проект. Но что делать дальше? Следуя нижеперечисленным шагам, можно создать и оптимизировать под свои задачи базовый проект.

Нажав на кнопку Создать проект, нужно дать название проекту, выставить дату планирования и указать менеджера. Также можно добавить какие-либо замечания по проекту. Отлично, проект создан. Перед пользователем открывается сразу два разделенных интерфейса: первый выполнен в виде таблицы, второй — в виде диаграммы Ганта с указанием дней недели и чисел месяца. Таблица содержит в себе несколько столбцов, а именно: Название, Продолжительность, Начало, Окончание, Предшествующие, Название ресурса. Колонки можно удалять, а также добавлять другие. Список доступных столбцов хоть и ограничен, но достаточно обширен. Добавление новых задач выполняется путем заполнения соответствующих строк. Удобно и то, что задачи автоматически визуализируются на диаграмме. После заполнения таблицы базовый план готов, и теперь его нужно сохранить. Для этого нужно нажать на кнопку Сохранить как, выбрать директорию и расширение файла. Доступны XML и POD. Для сохранения в формате PDF необходимо нажать на кнопку PDF, которая отдельно выведена во вкладке Файл на рабочей панели.

Этими действиями можно создать лишь базовый проект, но возможности ProjectLibre ими не ограничиваются. Пользователь может управлять ресурсами, визуализировать информацию по срокам выполнения плана в различных графиках, добавлять участников проекта, назначать им права, а также формировать базовый план по текстовому запросу к ИИ.