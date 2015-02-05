SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Obsidian

В данном списке представлены программы для замены Obsidian. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Obsidian, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Evernote
Evernote

Версия 11.38.5

Создание заметок и синхронизация записей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Joplin
Joplin

Версия 3.7.21

Программа для создания и управления заметками

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft OneNote
Microsoft OneNote

Версия 2013

Хранение заметок на всех устройствах

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)