Obsidian — программа для набора текста. Софт позволяет каталогизировать заметки, хранить их, находить взаимосвязи между ними. Программа поддерживает русский и английский языки и совместима с 32-х и 64-битными Windows, MacOS, Android и iOS.
Есть бесплатная версия программы для простого пользователя. Для коммерческого использования нужно купить Obsidian за 50 долларов в год на одного человека.
Преимущества программы Obsidian
- Легкий и интуитивно понятный интерфейс.
- Современный дизайн. Несмотря на то, что утилита открывается на слабых компьютерах, она имеет новый гибкий дизайн.
- Бесперебойная работа на слабом железе. Программа имеет легкий вес. Она не нагружена дополнительными настройками. Поэтому Obsidian легко открывается на старых компьютерах с процессором Pentium, 2 ГБ памяти ОЗУ и HDD.
- Быстрая каталогизация.
- Простые настройки экспорта.
Функции программы Obsidian
- Разметка markdown. Записи пользователя сохраняются как простой текст. При переносе не теряется форматирование, так как оно отсутствует вовсе.
- Использование одного каталога и шифрования. Все файлы хранятся в одном месте без появления дополнительных служебных файлов. Используется стандарт шифрования AES-256.
- Наличие множества плагинов для Obsidian. Например, Longform — это функция выравнивания текста. Template — для создания типовых заметок с общей структурой. Citations — плагин, позволяющий работать с примерами из книг. Canvas — бесконечное пространство для записи.
- Возможность добавления искусственного интеллекта, различных генераторов текста, оформления темы фона.
- Создание «граф». Это связь между заметками. Создается она путем заключения заметки в квадратные скобки. Эта возможность необходима студентам, блогерам, людям науки. Так как она дает возможность быстрого доступа к заметкам, которые имеют похожие концепты.
- Наличие горячих клавиш — их можно легко настроить под пользователя во вкладке «Hotkeys».
После установки программное обеспечение потребует создать хранилище. Можно хранить все на компьютере, а можно создать синхронизацию с облачными хранилищами. В последнем случае все, что будет сохранено в Obsidian автоматически будет отправлено в облако.
Из минусов — отсутствие широких параметров для сортировки файлов. Автоматическая синхронизация между девайсами платная — 8 долларов в месяц.