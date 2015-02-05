Obsidian — программа для набора текста. Софт позволяет каталогизировать заметки, хранить их, находить взаимосвязи между ними. Программа поддерживает русский и английский языки и совместима с 32-х и 64-битными Windows, MacOS, Android и iOS.

Есть бесплатная версия программы для простого пользователя. Для коммерческого использования нужно купить Obsidian за 50 долларов в год на одного человека.

Преимущества программы Obsidian

Легкий и интуитивно понятный интерфейс.

Современный дизайн. Несмотря на то, что утилита открывается на слабых компьютерах, она имеет новый гибкий дизайн.

Бесперебойная работа на слабом железе. Программа имеет легкий вес. Она не нагружена дополнительными настройками. Поэтому Obsidian легко открывается на старых компьютерах с процессором Pentium, 2 ГБ памяти ОЗУ и HDD.

Быстрая каталогизация.

Простые настройки экспорта.

Функции программы Obsidian

Разметка markdown. Записи пользователя сохраняются как простой текст. При переносе не теряется форматирование, так как оно отсутствует вовсе.

Использование одного каталога и шифрования. Все файлы хранятся в одном месте без появления дополнительных служебных файлов. Используется стандарт шифрования AES-256.

Наличие множества плагинов для Obsidian. Например, Longform — это функция выравнивания текста. Template — для создания типовых заметок с общей структурой. Citations — плагин, позволяющий работать с примерами из книг. Canvas — бесконечное пространство для записи.

Возможность добавления искусственного интеллекта, различных генераторов текста, оформления темы фона.

Создание «граф». Это связь между заметками. Создается она путем заключения заметки в квадратные скобки. Эта возможность необходима студентам, блогерам, людям науки. Так как она дает возможность быстрого доступа к заметкам, которые имеют похожие концепты.

Наличие горячих клавиш — их можно легко настроить под пользователя во вкладке «Hotkeys».

После установки программное обеспечение потребует создать хранилище. Можно хранить все на компьютере, а можно создать синхронизацию с облачными хранилищами. В последнем случае все, что будет сохранено в Obsidian автоматически будет отправлено в облако.

Из минусов — отсутствие широких параметров для сортировки файлов. Автоматическая синхронизация между девайсами платная — 8 долларов в месяц.