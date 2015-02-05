SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Obsidian

Obsidian

Программа для управления заметками

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Актуальная версия 1.14.4.0
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История изменений

Версия 1.14.4.0

  • Можно открывать отдельные Markdown-файлы из-за пределов хранилища прямо в Obsidian.
  • Добавлена команда “Open file from outside the vault…”, чтобы выбрать Markdown-файл на компьютере и открыть его в приложении.
  • Obsidian теперь появляется в системном меню “Open with”, а для Markdown-файлов его можно назначить приложением по умолчанию.
  • Добавлены значки документов в Windows для файлов .md, .base и .canvas.
  • Ссылки на изображения и другие локальные файлы теперь работают относительно папки Markdown-файла.
  • Добавлен Kanban-вид для Bases: можно организовывать заметки по колонкам и перетаскивать карточки между группами.
  • В Bases добавлено меню Group для выбора группировки, а также для скрытия, добавления и изменения порядка групп.
  • Группы теперь можно сворачивать в таблице, карточках и списке.
  • Добавлены цветные выделения текста: можно выбирать один из шести цветов, а ввод == теперь предлагает варианты цвета.
  • Улучшен быстрый переключатель и подсказки: более важные совпадения теперь выше в списке, а поиск быстрее в больших хранилищах.
  • Улучшен поиск в File Explorer, Bookmarks, Outline, Tags и Sync: поиск теперь учитывает полный путь, а скрывающий термин убирает папку вместе со всем содержимым.
  • Исправлена работа копирования и вставки в popout-окнах, включая копирование и вставку заметок в Canvas.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.13.7.0
    • Исправлено отображение встроенных математических формул в элементах списков и выносных блоках.
    • Исправлено изменение размера и открытие изображений на весь экран во всплывающих окнах, когда главное окно свёрнуто.
    • Исправлено появление дублирующихся пунктов в меню CSS Snippets.
    • Улучшено отображение отключённых элементов управления в настройках.

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