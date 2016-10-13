Noto Personal Organizer – это мини приложение, оконный гаджет, и работает он как реальный персональный органайзер, с переворачиванием страниц и раздельными закладочными секциями, такими как: день, неделя, месяц, секция проектов, секция информации и адресная книга.

Данная программа также имеет функции выбора панелей и иконок, которые могут быть перетащены в Noto Personal Organizer для выделения определенных событий. Уведомления могут быть установлены, так что вы никогда не забудете о важных назначениях. Также имеются прикрепленные гаджеты, включая калькулятор, MP3 проигрыватель и игру на развитие памяти. Noto Personal Organizer настраиваема, она может быть загружена с набором дизайнов обложки, иконок, дизайнов гаджетов и схем.