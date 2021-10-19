Music Label — программа для организации и каталогизации музыкальных композиций, хранящихся на компьютере. Это условно-бесплатное приложение с пробным периодом использования в 14 дней (функциональные ограничения отсутствуют). Программа подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Music Label?
Программа Music Label предназначена для организации и каталогизации музыкальных композиций в виде коллекций. Приложение использует подключение к интернету для получения различной информации об альбомах и отдельных композициях путем ее поиска в централизованной онлайн базе данных CDDB (Compact Disc Database). Это в особенности касается имеющихся в распоряжении пользователя компакт-дисков. Вставленный в дисковод диск будет автоматически просканирован программой Music Label и добавлен в коллекцию с корректными данными о нем. Приложение также добавит для него официальную обложку, также скачав с интернета.
Добавлять музыкальные композиции в программу можно и другими способами, в т.ч. путем полного сканирования жесткого диска. Это позволяет пользователю собрать воедино все хранящиеся на компьютере музыкальные файлы в единый каталог, по которому можно впоследствии осуществлять поиск, а также запускать воспроизведение треков (используется установленный на компьютере аудиопроигрыватель).
Функции программы Music Label
По сути, Music Label — это программа для создания и управления базой данных SQL. Ее структура имеет примерно следующий вид:
- Пользовательские коллекции альбомов
- Сами музыкальные альбомы
- Композиции, входящие в альбомы
- Данные по конкретной композиции, генерируемые автоматически на основе встроенных мета-тегов или вручную пользователем.
В программе Music Label предусмотрен обширный функционал по каталогизации и организации альбомов и треков:
- Возможность создания плейлистов для быстрого их воспроизведения во внешнем аудиопроигрывателе.
- Распределение альбомов и композиций по музыкальным жанрам, список которых можно расширить вручную.
- Сортировка композиций по статусу (создаются пользователем), странам, рейтингу (первоначально его нужно присвоить для выбранных композиций/альбомов/исполнителей).
- Быстрая сортировка композиций, а также возможность создания собственных правил сортировки и фильтрации записей в таблицах базы данных, которые впоследствии можно будет применять парой кликов мышью.
- Возможность текстового поиска по базе (название треков, альбомы, исполнители, страны, года и многие другие поля из мета-тегов и/или присвоенных пользователем атрибутов).
- Ведение отчетов по добавленным в пользовательскую базу композициям с возможностью их распечатки.
- Ведение статистики по трекам с возможностью вывода графической диаграммы (например, на графике можно наглядно просмотреть, сколько композиций относится к одному жанру, а сколько — к другому).
- Возможность тонкой настройки отображения треков, альбомов и коллекций (какую конкретную информацию по трекам пользователь хочет видеть при открытии альбома, например).
- Даже предусмотрена возможность создания списка «Желаемых» треков в отдельной таблице для последующего их добавления в свою коллекцию.
- Возможность поиска дубликатов в базе по исполнителю/песне/альбому, имени файла др. критериям.
- Создание резервной копии базы данных на случай переноса программы на другой компьютер.
Все это — далеко не полный список функциональных возможностей программы Music Label.