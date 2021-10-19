Music Label — программа для организации и каталогизации музыкальных композиций, хранящихся на компьютере. Это условно-бесплатное приложение с пробным периодом использования в 14 дней (функциональные ограничения отсутствуют). Программа подходит для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32/64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Music Label?

Программа Music Label предназначена для организации и каталогизации музыкальных композиций в виде коллекций. Приложение использует подключение к интернету для получения различной информации об альбомах и отдельных композициях путем ее поиска в централизованной онлайн базе данных CDDB (Compact Disc Database). Это в особенности касается имеющихся в распоряжении пользователя компакт-дисков. Вставленный в дисковод диск будет автоматически просканирован программой Music Label и добавлен в коллекцию с корректными данными о нем. Приложение также добавит для него официальную обложку, также скачав с интернета.

Добавлять музыкальные композиции в программу можно и другими способами, в т.ч. путем полного сканирования жесткого диска. Это позволяет пользователю собрать воедино все хранящиеся на компьютере музыкальные файлы в единый каталог, по которому можно впоследствии осуществлять поиск, а также запускать воспроизведение треков (используется установленный на компьютере аудиопроигрыватель).

Функции программы Music Label

По сути, Music Label — это программа для создания и управления базой данных SQL. Ее структура имеет примерно следующий вид:

Пользовательские коллекции альбомов

Сами музыкальные альбомы

Композиции, входящие в альбомы

Данные по конкретной композиции, генерируемые автоматически на основе встроенных мета-тегов или вручную пользователем.

В программе Music Label предусмотрен обширный функционал по каталогизации и организации альбомов и треков:

Возможность создания плейлистов для быстрого их воспроизведения во внешнем аудиопроигрывателе.

Распределение альбомов и композиций по музыкальным жанрам, список которых можно расширить вручную.

Сортировка композиций по статусу (создаются пользователем), странам, рейтингу (первоначально его нужно присвоить для выбранных композиций/альбомов/исполнителей).

Быстрая сортировка композиций, а также возможность создания собственных правил сортировки и фильтрации записей в таблицах базы данных, которые впоследствии можно будет применять парой кликов мышью.

Возможность текстового поиска по базе (название треков, альбомы, исполнители, страны, года и многие другие поля из мета-тегов и/или присвоенных пользователем атрибутов).

Ведение отчетов по добавленным в пользовательскую базу композициям с возможностью их распечатки.

Ведение статистики по трекам с возможностью вывода графической диаграммы (например, на графике можно наглядно просмотреть, сколько композиций относится к одному жанру, а сколько — к другому).

Возможность тонкой настройки отображения треков, альбомов и коллекций (какую конкретную информацию по трекам пользователь хочет видеть при открытии альбома, например).

Даже предусмотрена возможность создания списка «Желаемых» треков в отдельной таблице для последующего их добавления в свою коллекцию.

Возможность поиска дубликатов в базе по исполнителю/песне/альбому, имени файла др. критериям.

Создание резервной копии базы данных на случай переноса программы на другой компьютер.

Все это — далеко не полный список функциональных возможностей программы Music Label.