Mass Email Sender

EMail Sender – программа для организации массовых рассылок писем по электронным адресам.

Она находит активное применение в области рассылок, когда необходимо отправить важную информацию сразу нескольким пользователям. Посылать письма через EMail Sender можно не только подписчикам, но и любым пользователям, которые зарегистрированы на почтовых сервисах. Для этого требуется собрать e-mail-адреса при помощи сторонней программы, а затем запустить приложение.

В программу включен SMTP-сервер, который позволяет доставлять письма напрямую на почту адресата. Гибкая система настроек дает возможность выставить собственные параметры: время отправки, выборочная рассылка, прикрепление уникального контента и личного обращения, сортировка получателей по категориям.

Работать в программе очень просто благодаря несложному оформлению и интерфейсу.