Lerimi — бесплатное BI-решение для самостоятельного создания отчетов.

Ключевые особенности программы — это возможность развернуть Lerimi в IT-инфраструктуре пользователя в два клика без привлечения разработчиков, создавать повествовательные отчеты, анализировать и акцентировать важные бизнес-показатели без глубокой экспертизы в аналитике данных благодаря самостоятельной работе в программе, визуализировать данные на уровне дизайн-студии, работать в одиночку и с командой.

Преимущества Lerimi

Продукт бесплатный и позволяет решить широкий спектр базовых аналитических и визуализационных задач, не требуя оплаты.

Имеет встроенные средства презентации - не только построение отчетов, но и демонстрацию результатов руководителю/стейкхолдерам.

Гибкий подход к администрированию. Традиционный подход: администратор управляет пользователями и правами. Выдает доступ к проектам на чтение/редактирование Демократичный подход: пользователи самостоятельно делятся доступом к проектам с коллегами в рамках установленных администратором рамок

Возможность построить единый отчет на основе данных из разных источников.

Компактность и безопасность - низкие требования к вычислительным ресурсам и оперативный доступ к всегда актуальным данным.

Для решения аналитических и визуализационных не требуются специальные технические знания.

С Lerimi возможна интеграция: