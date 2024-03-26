Lerimi — бесплатное BI-решение для самостоятельного создания отчетов.
Ключевые особенности программы — это возможность развернуть Lerimi в IT-инфраструктуре пользователя в два клика без привлечения разработчиков, создавать повествовательные отчеты, анализировать и акцентировать важные бизнес-показатели без глубокой экспертизы в аналитике данных благодаря самостоятельной работе в программе, визуализировать данные на уровне дизайн-студии, работать в одиночку и с командой.
Преимущества Lerimi
- Продукт бесплатный и позволяет решить широкий спектр базовых аналитических и визуализационных задач, не требуя оплаты.
- Имеет встроенные средства презентации - не только построение отчетов, но и демонстрацию результатов руководителю/стейкхолдерам.
- Гибкий подход к администрированию.
- Традиционный подход: администратор управляет пользователями и правами. Выдает доступ к проектам на чтение/редактирование
- Демократичный подход: пользователи самостоятельно делятся доступом к проектам с коллегами в рамках установленных администратором рамок
- Возможность построить единый отчет на основе данных из разных источников.
- Компактность и безопасность - низкие требования к вычислительным ресурсам и оперативный доступ к всегда актуальным данным.
- Для решения аналитических и визуализационных не требуются специальные технические знания.
С Lerimi возможна интеграция:
- с любым количеством источников данных:
- базы данных ClickHouse, Postgres, MySQL, и Oracle
- файлы-источники – это CSV и Excel, например, из CRM, 1С или HR-программы.
- не требуются специальные знания, помощь вендора или разработчиков