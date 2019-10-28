SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LeaderTask

В данном списке представлены программы для замены LeaderTask. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LeaderTask, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

C-Organizer
C-Organizer

Версия 8.0

Органайзер для Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
EssentialPIM
EssentialPIM

Версия 8.6.1

Менеджер персональной информации (программа-органайзер)

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)