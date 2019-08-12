LeaderTask — условно-бесплатная программа для управления делами (органайзер). Предназначено приложение для планирования личных дел на день/неделю/месяц и любой другой промежуток времени. Программа работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Интерфейс выполнен на русском языке.

Как работает LeaderTask?

Сама программа LeaderTask является лишь клиентским модулем. Основные операции выполняются на удаленном сервере, там же хранятся и все пользовательские данные. Другими словами, LeaderTask — это онлайн-сервис для управления делами. Также существуют и мобильные версии приложения под Android и iOS. Данные между компьютером и смартфоном при использовании одной учетной синхронизируются, пользователь может получать к ним доступ, как из офиса, так и в дороге.

Но стоит отметить, что многие функции программы LeaderTask, не связанные с отправкой данных на сервер, работают и без интернета.

Функции LeaderTask

Органайзер LeaderTask имеет довольно большое количество функций, так или иначе связанных с планированием дел. Все они условно могут быть разделены на 4 категории:

Составление списка задач (дел). Ведение ежедневника. Составление поручений для сотрудников. Планирование проектов.

Вот ключевые возможности и особенности органайзера LeaderTask:

Простота создания и управления задачами в неограниченном количестве.

Создание подзадач к любой задаче.

Составление почасового расписания дня/недели.

Создание и ведение проектов, которые можно дополнительно разбить на подпроекты, а их — на задачи и подзадачи.

Развитая система напоминаний, которые, в т.ч., приходят и на мобильные устройства, если на них также установлено приложение LeaderTask.

Добавление разнообразных меток к задачам/подзадачам.

Возможность прикрепления к задачам различных типов файлов — фотографии, видео, аудио, электронные документы и т.д.

Создание поручений для сотрудников (для этого у них на компьютере/смартфоне также должна быть установлена программа) с возможностью контроля хода их выполнения.

Возможность составления задач из электронных писем (письма необходимо отправлять на специальный электронный ящик в строго установленном формате).

Хранение файлов в облачном хранилище с возможностью предоставления к ним общего доступа.

Быстрый поиск и фильтрация задач по различным критериям

Возможность индивидуального расширения функционала (необходимо обращаться к разработчикам) и многое другое.

По заявлению разработчиков в LeaderTask предусмотрено множество механизмов защиты личных данных, хранящихся локально и на удаленном сервере:

Для хранения данных используются высоконадежные облачные хранилища Microsoft Azure. При этом они хранятся на территории РФ, что гарантирует их защиту от иностранного вмешательства.

Все передаваемые через программу данные шифруются, их передача осуществляется про защищенному протоколу HTTPS.

Связь между пользователями (сотрудниками, использующими LeaderTask) осуществляется через централизованный сервер, т.е. их невозможно перехватить, даже при взломе корпоративной локальной сети.

Регулярное резервное копирование данных на стороне сервера обеспечивает их защиту от утери при непредвиденных обстоятельствах.

Возможность установки пароля для доступа к программе на компьютере и мобильном устройстве.

Возможность использования корпоративного сервера для работы серверной части LeaderTask (в этом случае хранилища Microsoft Azure не используются) и другие методы защиты.

Ограничения бесплатной версии

В первые 7 дней после установки LeaderTask не имеет никаких функциональных ограничений. По истечению пробного периода приложение автоматически переходит в «бесплатный» режим работы, в котором пользователь может создавать задачи/подзадачи и добавлять к ним метки, вести ежедневник, получать напоминания. Также возможно создание проектов, но не более 25.