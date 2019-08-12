LeaderTask — условно-бесплатная программа для управления делами (органайзер). Предназначено приложение для планирования личных дел на день/неделю/месяц и любой другой промежуток времени. Программа работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Интерфейс выполнен на русском языке.
Как работает LeaderTask?
Сама программа LeaderTask является лишь клиентским модулем. Основные операции выполняются на удаленном сервере, там же хранятся и все пользовательские данные. Другими словами, LeaderTask — это онлайн-сервис для управления делами. Также существуют и мобильные версии приложения под Android и iOS. Данные между компьютером и смартфоном при использовании одной учетной синхронизируются, пользователь может получать к ним доступ, как из офиса, так и в дороге.
Но стоит отметить, что многие функции программы LeaderTask, не связанные с отправкой данных на сервер, работают и без интернета.
Функции LeaderTask
Органайзер LeaderTask имеет довольно большое количество функций, так или иначе связанных с планированием дел. Все они условно могут быть разделены на 4 категории:
- Составление списка задач (дел).
- Ведение ежедневника.
- Составление поручений для сотрудников.
- Планирование проектов.
Вот ключевые возможности и особенности органайзера LeaderTask:
- Простота создания и управления задачами в неограниченном количестве.
- Создание подзадач к любой задаче.
- Составление почасового расписания дня/недели.
- Создание и ведение проектов, которые можно дополнительно разбить на подпроекты, а их — на задачи и подзадачи.
- Развитая система напоминаний, которые, в т.ч., приходят и на мобильные устройства, если на них также установлено приложение LeaderTask.
- Добавление разнообразных меток к задачам/подзадачам.
- Возможность прикрепления к задачам различных типов файлов — фотографии, видео, аудио, электронные документы и т.д.
- Создание поручений для сотрудников (для этого у них на компьютере/смартфоне также должна быть установлена программа) с возможностью контроля хода их выполнения.
- Возможность составления задач из электронных писем (письма необходимо отправлять на специальный электронный ящик в строго установленном формате).
- Хранение файлов в облачном хранилище с возможностью предоставления к ним общего доступа.
- Быстрый поиск и фильтрация задач по различным критериям
- Возможность индивидуального расширения функционала (необходимо обращаться к разработчикам) и многое другое.
По заявлению разработчиков в LeaderTask предусмотрено множество механизмов защиты личных данных, хранящихся локально и на удаленном сервере:
- Для хранения данных используются высоконадежные облачные хранилища Microsoft Azure. При этом они хранятся на территории РФ, что гарантирует их защиту от иностранного вмешательства.
- Все передаваемые через программу данные шифруются, их передача осуществляется про защищенному протоколу HTTPS.
- Связь между пользователями (сотрудниками, использующими LeaderTask) осуществляется через централизованный сервер, т.е. их невозможно перехватить, даже при взломе корпоративной локальной сети.
- Регулярное резервное копирование данных на стороне сервера обеспечивает их защиту от утери при непредвиденных обстоятельствах.
- Возможность установки пароля для доступа к программе на компьютере и мобильном устройстве.
- Возможность использования корпоративного сервера для работы серверной части LeaderTask (в этом случае хранилища Microsoft Azure не используются) и другие методы защиты.
Ограничения бесплатной версии
В первые 7 дней после установки LeaderTask не имеет никаких функциональных ограничений. По истечению пробного периода приложение автоматически переходит в «бесплатный» режим работы, в котором пользователь может создавать задачи/подзадачи и добавлять к ним метки, вести ежедневник, получать напоминания. Также возможно создание проектов, но не более 25.