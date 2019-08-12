SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
LeaderTask

LeaderTask

Программа-органайзер для управления делами

3,8 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 14.6.3
Скачать 24 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 14.6.3

Оценки программы

3,8

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о LeaderTask