Key Collector — программа для составления семантического ядра сайтов. Приложение платное, нет возможности использования в ознакомительных целях. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7,8 и 10 (предусмотрены отдельные версии программы разрядностью 32-бит и 64-бит). Приложение можно запустить и в Windows XP/Vista, но некоторые функции в этих версиях ОС работать не будут. Интерфейс Key Collector выполнен на русском языке.

Зачем нужна программа Key Collector?

Программа Key Collector используется, как частными веб-мастерами, так и СЕО-специалистами, работающими в крупных компаниях, для продвижения сайтов в поисковых системах. Правильно и грамотно построенное семантическое ядро:

Образует тематику сайта, учитываемую поисковыми системами при каталогизации ресурса.

Позволяет грамотно оптимизировать структуру сайта, что немаловажно не только для поисковых систем, но и для веб-мастера и СЕО-специалистов (с правильно организованной структурой удобней работать).

Позволяет поисковым системам правильно ранжировать сайт при организации поисковой выдачи и т.д.

Таким образом, основное предназначение Key Collector — правильное и грамотное построение семантического ядра и, как следствие, достижение всех перечисленных выше (и не только) целей.

Функции Key Collector

Программа Key Collector имеет довольно обширный функционал, по большей части направленный на выполнение синтаксического анализа информации с сайтов (парсинг). Приложение Key Collector также можно назвать своеобразным клиентом ведущих сервисов по подбору ключевых слов, оценки посещаемости и поведения пользователей на сайтах — Yandex.Wordstat, Yandex.Metrika, Google.Adwords, Google.Analystic, Rambler.Adstat, LiveInternet, Roostat и другие.

Другими словами, вместо того, чтобы веб-мастеру заходить на каждый из сервисов по отдельности, он может воспользоваться программой Key Collector, с которой работать гораздо быстрее и удобней.

Все предусмотренные в приложении Key Collector функции можно свести к следующему:

Возможность работы со всеми поддерживаемыми сервисами по поиску ключевых слов и анализу данных одновременно.

Выдача данных о частоте использования ключевых слов: высокочастотные, среднечастотные и низкочастотные.

Возможность выбора региона и установка глубины поиска слов/словосочетаний для исключения из обработки не интересующих пользователя ключевых слов.

Возможность вручную оценивать найденные программой или внесенные пользователем ключевых слов по ряду (несколько десятков) параметров, например — популярность, стоимость продвижения, сезонность и многие другие.

Определение наиболее релевантных страниц (по "мнению" поисковых систем) исследуемого сайта с возможностью последующей выгрузки результатов в формата Rookee, SAPE или MainLink.

Выполнение быстрого анализа позиций сайта в выдаче поисковых систем.

Сбор и предоставление рекомендаций по части внутренней перелинковки.

Представление данных в виде таблиц с возможностью применения к ним разнообразных фильтров для отсеивания ненужных или выборки нужных данных.

Возможность работы с таблицами, как внутри программы (предусмотрен весь необходимый функционал редактирования), так и в Microsoft Excel или простом текстовом редакторе после экспорта данных в формат LSX/XLSX или CVS.

Создание отдельных проектов для каждого исследования, группировка проектов.

Большое количество настроек по сбору данных для каждого отдельного сервиса.

Автоматизация процесса парсинга.

Возможность использования для множества прокси-серверов, которые программа может выбирать автоматически в зависимости от заданных пользователем условий (к примеру, какой-нибудь с сервисов по поиску ключевых слов заблокировал IP-адрес компьютера).

Работа с сервисами автоматического распознавания капчи (инструмент «Анти-капча») — Antigate и MegaIndex API.

И все перечисленное выше — далеко не все функциональные возможности программы Key Collector.

Платные версии Key Collector

Ввиду того, что ознакомительная/пробная версия программы Key Collector не существует, сразу после ее установки требуется приобрести лицензию. На момент написания обзора расценки были следующими: