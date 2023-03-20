SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Joplin

В данном списке представлены программы для замены Joplin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Joplin, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Evernote
Evernote

Версия 11.38.5

Создание заметок и синхронизация записей

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Obsidian
Obsidian

Версия 1.14.4.0

Программа для управления заметками

Оценок пока нет
Typora
Typora

Версия 1.14.10

Текстовый редактор для работы с файлами формата Markdown

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ghostwriter
ghostwriter

Версия 2.1.6

Программа для создания и редактирования текстовых документов с разметкой Markdown

Оценок пока нет