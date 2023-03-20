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Joplin

Joplin

Программа для создания и управления заметками

5,0 (1)
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Актуальная версия 3.7.21
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История изменений

Версия 3.7.21

  • Добавлена настройка для скрытия кнопки AI Chat на панели инструментов.
  • AI Chat теперь сохраняет историю разговоров и позволяет переключаться между чатами.
  • Улучшена работа семантического поиска с идентификаторами заметок.
  • Исправлена проверка настроек AI для моделей с режимом рассуждения.
  • Исправлен импорт ENEX-файлов с некорректно экранированными символами из Evernote.
  • Исправлена совместимость с LM Studio.
  • Исправлено перетаскивание заметок в редактор Whiteboard.
  • Исправлена ошибка, из-за которой заметки и подпапки могли оставаться помеченными как опубликованные после переноса.
  • Исправлено появление служебных блоков рассуждений в ответах AI Chat.
  • Исправлены зависание синхронизации при ответе сервера HTTP 422 и ошибки отображения Markdown в редакторе таблиц.

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о Joplin

1 отзыв

Sergey

Перешёл на Joplin с Evernote. Отличная программа для заметок и списков дел. Бесплатная и доступна для всех платформ. Нравится ещё поддержка плагинов. Кому интересно, нашёл хорошую подборку плагинов для Joplin: https://freeloadsoft.ru/2023/04/11/luchshie-plaginy-dlya-joplin/