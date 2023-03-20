Joplin — программа для создания и управления заметками с широкими функциональными возможностями. Это полностью бесплатное приложение, поддерживающееся операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (не полный).

Программа Joplin

Программа Joplin служит для создания и организации заметок в виртуальные блокноты. В приложении предусмотрен встроенный поиск по заметкам, а также инструментарий по их наполнению разнообразными метаданными. Заметки можно редактировать, как внутри самой программы, так и при помощи любого текстового редактора, поддерживающего формат Markdown (специальный язык разметки для оформления простейших текстовых файлов).

Программа Joplin имеет довольно широкий функционал по работе с заметками.

Импорт заметок из других приложений

В Joplin можно импортировать заметки формата .ENEX, созданные в любых аналогичных программах. При этом импортируется не только текст, но и мультимедиа (изображения, прикрепленные файлы и т.д.), а также метаданные (геолокация, дата изменения, создания и т.д.). Если требуется альтернатива таким программам-органайзерам, как, например, OneNote, Evernote, Tomboy Notes или NixNote, Joplin отлично подойдет на эту роль, т.к. в это в нее можно будет перенести все заметки из упомянутых приложений.

Синхронизация и создание резервных копий заметок

Еще одна важная особенность Joplin — возможность загрузки и последующая синхронизации созданных заметок с различными облачными хранилищами, включая Nextcloud, Dropbox и OneDrive. Также в программе присутствует инструментарий для автоматического создания резервных копий заметок с сохранением их, как на компьютере в специальном файле, так и в облачном хранилище.

Вообще, синхронизацию заметок в Joplin можно настроить с любыми онлайн-сервисами, поддерживающими WebDAV. К ним относятся, например, DriveHQ, Fastmail, Nginx WebDAV Module, Seafile, Zimbra и многие другие.

Шифрование заметок

Безопасности хранения пользовательской информации разработчики Joplin уделили много внимания. Здесь реализован метод сквозного шифрования данных, благодаря чему зашифрованные заметки невозможно прочитать при их передаче (например, при синхронизации с облачным хранилищем), т.к. расшифровка осуществляется на компьютере пользователя внутри программы.

Редактирование заметок

Как упоминалось выше, в Joplin предусмотрен собственный Markdown-редактор, однако он позволяет лишь хранить текстовые заметки, хотя и с форматированием текста. Чтобы пользователи могли хранить в Joplin заметки в других форматах, к программе можно подключать неограниченное количество внешних редакторов. Через них можно открывать заметки различных форматов для последующего редактирования. Joplin автоматически распознает эти изменения и вносит соответствующие пометки в базу.

Вложения в заметки

К создаваемым заметкам пользователь может прикреплять файлы любых форматов. При этом многие форматы изображений можно просматривать внутри Joplin. Если же программа не способна открывать те или иные файлы, она будет автоматически запускать связанное с ними приложение, установленное на компьютере пользователя. Любые типы вложений также можно отдельно сохранять на жестком диске.

Система напоминаний

В Joplin предусмотрена возможность создания напоминаний, срабатывающих в указанное пользователем время. Напоминания отображаются в виде всплывающих системных сообщений Windows.

Организация заметок в древо

Joplin позволяет организовать заметки в блокноты, а те, в свою очередь, в книги. Это позволяет распределять заметки по тематике — работа, дом и т.п.

Создание шаблонов

Пользователь может создавать неограниченное число шаблонов заметок с использованием Markdown-разметки.

FTS4-поиск

В Joplin интегрирован программный модуль FTS4 (SQLite Full Text Search), в задачу которого входит индексация заметок для последующего быстрого поиска нужного пользователю текста. Поиск может осуществляться по одному или нескольким словам и словосочетаниям, а также при использовании масок.

Сохранение HTML-заметок

В качестве заметок в Joplin могут использоваться HTML-страницы, которые можно добавлять вручную путем экспорта файлов соответствующего формата либо автоматически, используя веб-клипперы — плагины для браузеров Firefox и Chrome (и всех Chrome-подобных браузеров — Opera, Yandex и т.п.). При использовании плагинов заметки могут сохраняться не только в виде целых HTML-страниц, но и в качестве текста (выделенного пользователем) или скриншота (целой страницы или выделенной области).

Доступность заметок на разных платформах

Существуют и мобильные версии приложения Joplin для Android и iOS-девайсов. Синхронизация заметок между настольной и мобильной программой может осуществляться через облачное хранилище Dropbox, OneDrive, NextCloud.