В данном списке представлены программы для замены Jira. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Jira, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Jira.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Jira, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Jira. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Jira, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 3.1.1
Программа для управления задачами.
Версия 2.4.1
Программа для организации и отслеживания рабочих задач.
Версия 9.17.0
Программа для систематизации задач и управления ими.
Версия 1.0.0
Программа для организации рабочих и повседневных задач.