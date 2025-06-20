SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Jira

Jira

Программа для управления проектами.

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Актуальная версия 10.3.7
Скачать 644 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 10.3.7

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