GanttProject — программа для управления проектами и формирования информационных баз данных. Это бесплатное кроссплатформенное приложение, в т.ч. и для операционных систем Windows Vista или выше (32 и 64 бит). Для работы программа использует виртуальную машину Java Runtime, которая должна быть установлена на компьютере (если таковая отсутствует, ее можно будет установить вместе с GanttProject). Интерфейс имеет частичный перевод на русский язык.

Зачем нужна программа GanttProject?

Менеджер GanttProject используется для ведения проектов на основе построения PERT-диаграмм для их оценки и анализа и диаграмм Гантта для планирования задач, а также генерации отчетной документации в форматах MPP (MS Project), HTML, PDF и XLS/XLSX. Это кроссплатформенное программное обеспечение, работающее, как в Windows, так и в Linux и macOS, что делает возможным корректный обмен и обработку данных на принципиально разных платформах.

Кроме того, GanttProject зачастую используется в качестве средства просмотра MPP-проектов, экспортированных из Microsoft Project или Microsoft Project Online. Но возможности в редактировании указанных типов файлов ограничены.

Функции программы GanttProject

Вот ключевые функциональные возможности и особенности программы GanttProject:

Многовкладочный интерфейс, позволяющий пользователю быстро переключаться между сгенерированными диаграммами Гантта и таблицей ресурсов.

Возможность создания неограниченного количества задач, к которым можно провязать такие детальные данные, как, например, дата начала и крайний срок сдачи, приоритет, необходимые ресурсы и др.

Возможность маркировки важных задач разными цветами для удобства анализа проекта в целом.

Ввиду того, что ресурсы для выполнения поставленных задач обычно относятся к человеческой составляющей, в программе реализована возможность добавления таких данных о работниках, ​​как имя, телефон, адрес электронной почты, роль в проекте, рабочие и выходные дни.

Журналирование любых непредвиденных ошибок или сбоев, возникших в процессе реализации задачи или проекта в целом.

Возможность создания структуры разбивки задач.

Просмотр задач в виде иерархической структуры с указанием зависимостей.

Возможность сравнения базовых показателей.

GanttProject включает в себя небольшой инструмент поиска, который поможет быстрее искать задачи и/или ресурсы по ключевым словам.

Пользователь может создавать диаграммы PERT (метод оценки и обзора проекта), которые показывают, какие задачи предстоит выполнить, чтобы завершить проект.

Все сохраненные данные и созданные диаграммы можно экспортировать на жесткий диск в форматах GAN, XML, PNG, JPG, HTML и PDF. Кроме того, возможен импорт данных в проект из файлов GAN, XML, TXT и CSV.

Отдельно отметим поддержку программой GanttProject совместной работы над проектами, что реализовано на основе технологии WebDAV.