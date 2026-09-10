SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FreeMind

В данном списке представлены программы для замены FreeMind. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeMind, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

XMind
XMind

Версия 26.05.01107

Программа для создания цифровых интеллект-карт

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)