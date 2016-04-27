SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EssentialPIM

В данном списке представлены программы для замены EssentialPIM. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EssentialPIM, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

LeaderTask
LeaderTask

Версия 14.6.3

Программа-органайзер для управления делами

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
The Bat! Professional Edition
The Bat! Professional Edition

Версия 6.8.0

Мощный почтовый клиент для отправки электронных писем

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)