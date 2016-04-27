EssentialPIM — универсальный органайзер персональной информации. С помощью утилиты, пользователи могут создавать заметки, планировать день и неделю через календарь, сохранять список контактов и письма из электронной почты.

Есть полноценная синхронизация между несколькими устройствами — пользователи могут добавить новую заметку на смартфоне (Android. iOS) и продолжить ее редактирование на компьютере (Windows).

Программа интегрируется с облачными сервисами — EPIM, iCloud, SyncML, Toodledo, а также сервисы от Google: Календарь, Контакты, Tasks. Чтобы создавать резервные копии личной информации, сохраненной в EssentialPIM, можно выполнить синхронизацию с облачными хранилищами Google Drive или Dropbox.

Для загрузки доступна Portable-версия утилиты. Благодаря этой возможности, пользователи могут пользоваться программой прямо с USB-накопителей — для этого не требуется предварительная установка ПО. Данные на флешке надежно защищены: для этого используется специальный алгоритм шифрования AES (256-bit). Он предотвращает любые попытки несанкционированного доступа к приложению, в том случае, если владелец потерял накопитель информации.

Синхронизация между онлайн-сервисами выполняется только по защищенному SSL-протоколу. Утилита EssentialPIM предлагает пользователям расширенные возможности импорта и экспорта данных: например, персональную информацию можно «выгрузить» в формате CSV, HTML, EML, iCal, TXT, RTF, vCard.

Для загрузки доступно две версии утилиты: бесплатная и PRO. Стоимость платной лицензии начинается от 1 900 рублей. Для перевода интерфейса на русский язык требуется вручную скопировать файл "Russian.lng" в папку установки программы (прилагается в архиве).

Как пользоваться программой EssentialPIM?

Сразу после первого запуска программы, откроется небольшое окно, в котором пользователям предлагается создать новый аккаунт в облачном хранилище EPIM Cloud. Это нужно для защиты персональных данных. Выполнить данное действие можно позже.

В главном окне утилиты отображается Task-менеджер. Здесь пользователи могут посмотреть список своих задач на день или добавить новые. Чтобы добавить задачу, нужно выбрать пункт «Новая задача».

Откроется новое окно создания задачи. Здесь необходимо указать следующие параметры: дата начала и окончания выполнения задачи (можно указать с точностью до секунды), местоположение (например, посетить определенное место в городе), задать имя задачи и сделать ее описание (не обязательно, в некоторых случаях достаточно одного названия).

Также здесь можно установить напоминалку — программа будет отправлять оповещения о том, что нужно выполнить поставленную задачу.

Когда задача, поставленная на день, выполнена, пользователям нужно отметить ее галочкой в списке целей. Отмеченный пункт изменит стиль своего офрмления — название задачи будет перечеркнуто, что сигнализирует об успешном выполнении цели.

Посмотреть список задач можно в формате календаря. Для этого нужно перейти в раздел «Календарь», который находится в левой части интерфейса утилиты EssentialPIM. Все цели отображаются в столбцах, разделенных по времени.

Список можно сортировать по следующим параметрам: задачи на день, неделю, месяц, год. Есть возможность просмотра целей в виде таблицы.

С помощью программы EssentialPIM можно создавать заметки — возможность ведения личного дневника или рабочих записей. Для этого нужно перейти в раздел «Заметки» — он находится в левой части интерфейса.

В правой части главного окна откроется текстовый редактор. Здесь необходимо начать ввод заметки. Пользователи могут выбрать тип и размер шрифта, вставить таблицу, выделить текст жирным или курсивом, зачеркнуть слова, добавить гиперссылку на сторонние интернет-ресурсы (например, статья в Википедии или на личном сайте).

Следующий доступный раздел — «Контакты». Здесь пользователи могут сохранять контактные данные других людей — номер телефона (домашний и рабочий), имя, адрес электронной почты, день рождения, место работы.

Раздел «Почта» используется для управления ящиками электронной почты. Для этого нужно добавить новый аккаунт в программу (например, от GMail). После этого будет выполнена синхронизация аккаунтов.

Письма, которые приходят на добавленный аккаунт, будут отображаться в этом разделе утилиты EssentialPIM. В PRO-версии программы доступна возможность переписки.

Раздел «Пароли» — это менеджер паролей, встроенный в программу EssentialPIM. Здесь пользователи могут добавить пароли от различных аккаунтов в интернете: социальные сети, форумы, онлайн-банкинг, электронные кошельки.

Чтобы добавить пароль, нужно выбрать пункт «Добавить запись» — она находится в верхней части раздела. Откроется небольшое окно создания новой записи. Здесь необходимо указать следующие данные: название сайта или приложения, имя пользователя и пароль (два раза), а также URL-адрес веб-сайта.