SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ditto

В данном списке представлены программы для замены Ditto. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ditto, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

CopyQ
CopyQ

Версия 17.0.0

Программа для расширения функций буфера обмена

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
ClipboardFusion
ClipboardFusion

Версия 6.1

Программа для управления буфером обмена в Windows

Оценок пока нет
ClipClip
ClipClip

Версия 2.4.5874

Бесплатный менеджер буфера обмена

Оценок пока нет